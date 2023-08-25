Финальные выступления на фестивале «Город танцует в парках» пройдут в эти выходные

Фото: Минкульт МО
В воскресенье фестиваль продолжится в Парке культуры и отдыха Лобни, в парке «Подрезково» в Химках, в Истринском городском парке культуры и отдыха, а также в Городском парке Солнечногорка. Подробное расписание можно найти на сайте.
Финалом фестиваля «Город танцует в парках», который проходил всё лето под руководством Егора Дружинина станет гала-концерт 2 сентября. Он состоится пройдет в Пестовском парке Балашихи. Победителя определят среди финалистов первого и второго этапов.
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