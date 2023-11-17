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Forbes: Директор Большого театра Урин решил уволиться

Forbes: Директор Большого театра Урин написал заявление об увольнении
17 ноября 2023, 16:00
Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление на увольнение по собственному желанию имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Как сообщает Forbes, ссылаясь на осведомленный источник, заявление подписали. По данным издания, новой Главой Большого театра будет назначен дирижер, художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Кроме того, информацию подтвердила журналистка Ксения Собчак.


«Решение о назначении Гергиева принял лично Путин. Для президента он — этакий Михалков от театра», — написала журналистка в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что у госпитализированного народного артиста РФ и худрука Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#михалков
#путин
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Гергиев прокомментировал возможное назначение на пост директора Большого театра
17 ноября 2023, 17:20

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев прокомментировал возможное назначение на пост директора Большого театра.
По его словам, он не искал возможности работать ещё больше, чем сейчас.

«Я достаточно занят и не искал возможности работать ещё больше», — сказал Валерий Гергиев в беседе с Павлом Зарубиным. 
По словам Гергиева, при понимании возложенных обязанностей территориальные рамки стираются.

«Есть представление, как мне кажется, о том, что такое наши обязанности. Вот когда все три сходятся в какой-то гармонии, мне кажется, уже неважно — два города, три театра, четыре региона, пять стран», — сказал Валерий Гергиев. 
Сейчас должность главы Большого театра занимает Владимир Урин. Пресс-служба театра не стала комментироваьть «Известиям» сообщения о подаче Уриным заявления на увольнение. Forbes, ссылаясь на осведомленный источник, пишет, что заявление ужжже  подписали. 

«Решение о назначении Гергиева принял лично Путин. Для президента он этакий Михалков от театра», — написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.
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Forbes: Директор Большого театра Урин решил уволиться

Депутат Шолохов поддержал создание конкурса «ИнтерВидение»

В России хотят запустить аналог «Евровидения»
#театр
#новости
#культура
#искусство
#россия
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Депутат Шолохов поддержал создание конкурса «ИнтерВидение»
17 ноября 2023, 17:17

Фото: istockphoto.com/lapandr

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов одобрил создание конкурса «ИнтерВидение».
При этом, по его мнению, нужен не аналог «Евровидению», а именно своё шоу, которое объединить творческих и талантливых людей.

«Я поддерживаю любое решение, направленное на создание подобных событий. Причём я бы не стал создавать альтернативу. Надо сделать действительно своё и то, что будет объединять талантливых людей. Любой подобный конкурс с участием стран БРИКС может быть шире «Евровидения». И это касается не только музыкального конкурса, но и спортивных соревнований, а также кинофорумов», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шолохов.

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#конкурс
#шоу
#россия
#музыка
#творчество
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В России хотят запустить аналог «Евровидения»
Глава Минкульта Любимова предложила создать музыкальный конкурс «Интервидение»
17 ноября 2023, 12:59

Фото: iStock/cookelma

Министр культуры России Ольга Любимова предложила министрам дружественных государств создать общую Евразийскую кинопремию и музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+», или «ИнтерВидение». Об этом сообщает РИА Новости.
Российский министр обратилась к своим коллегам в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Любимова отметила, что Россия стремится активно продвигать различные культуры в современном многополярном мире, поэтому предлагает сразу два новых формата для сотрудничества. 

Министр отметила, что концепцию кинофестиваля и музыкального конкурса позднее представит гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Он, в свою очередь, подчеркнул, что мероприятия будут проводиться ежегодно. Первое событие планируется уже в следующем году. 

Эрнст добавил, что музыкальный конкурс будет совершенно свободным от политических ограничений, поэтому все желающие смогут открыто представлять свои произведения.

Изначально с инициативой запустить аналог «Евровидения» с артистами из дружественных государств выступили в Госдуме весной 2023 года.

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#минкультуры рф
#россия
#конкурс
#мероприятия
#евровидение
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«Первый канал» планирует снять фильм с цифровыми копиями советских актёров
«Первый канал» может снять «Семь самураев» с цифровыми копиями артистов СССР
16 ноября 2023, 20:42

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Первый канал» планирует снять новую версию фильма «Семь самураев» с использованием цифровых аватаров известных советских актёров. Об этом рассказал гендиректор телеканала Константин Эрнст во время IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Он рассказал, что в картине будет семь главных героев, лишь двух из которых сыграют современные артисты. Остальные семь персонажей исполнят аватары великих советских актёров. 

Главной задачей, которая стоит перед создателями, является поиск артистов, которые смогут сыграть в цифровых образах своих предшественников, подчеркнул Эрнст. По его словам, мало того, что внешний вид артиста передаёт компьютер. Важна именно сама актёрская игра, которую должен представить современный артист. Перед ним стоит непростая задача – передать движения, манеру речи и эмоции прославленных артистов прошлого.

Напомним, что в сюжете фильма «Семь самураев» японского режиссёра Акиро Куросавы – события Гражданской войны в восточной стране в XVI веке. Для защиты своего поселения местные жители нанимают семерых самураев, которым удаётся сплотить народ.

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#актеры
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#фильм
#телевидение
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Церемония закрытия выставки-конкурса состоялась в Жуковском
16 ноября 2023, 20:27

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском прошла торжественная церемония закрытия московской областной выставки-конкурса «Жуковское притяжение». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, в ходе мероприятия подвели итоги конкурса и наградили победителей. Всего по итогам выставки-конкурса отметили более 100 лауреатов! Кроме того, стали известны имена лауреатов I, II, III степени, а также обладатели специальных дипломов.

Отмечается, что участников и организаторов выставки-конкурса поздравила замглавы Жуковского Алла Дунаевич, наградив членов оргкомитета и жюри конкурса благодарностями от администрации города.

Все работы участников оценивались профессиональным жюри в 12 номинациях по четырем возрастным категориям.

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#конкурс
#выставка
#мероприятия
#культура
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День призывника отпраздновали в Жуковском
16 ноября 2023, 20:04

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском отметили День призывника. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На ежегодное мероприятие были приглашены старшеклассники и учащиеся колледжей призывного возраста. На встрече молодые люди узнали о прохождении срочной службы и военных учебных заведениях.

В нём приняли участие глава города Юрий Прохоров, начальник военно-учетного стола Сергей Никаноров, замначальника управления образования Елена Литвиненко, старший преподаватель военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ Андрей Шкарин и председатель городского Совета ветеранов Анатолий Козарь.

«Я сам окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, и могу сказать, что тот опыт, который я там получил, очень пригодился мне в жизни. Армия — это серьёзная школа, которую обязательно надо пройти каждому мужчине», — отметил Прохоров.

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#преподаватель
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Зимний сезон в Дубне стартует 18 ноября
16 ноября 2023, 16:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО, администрация г. о. Дубна

Новый зимний сезон в Дубне откроется празднованием дня рождения Деда Мороза. В Парке семейного отдыха 18 ноября жителей и гостей наукограда ждёт насыщенная программа. Она начнётся в полдень, сообщили пресс-службе администрации городского округа.
Участников праздника ждут выступления лучших коллективов ДК «Октябрь», интерактивные и анимационные программы, театрализованные представления, поздравления от юных дубненцев, мультпарад и детское караоке. Для детей и взрослых будут организованы «Открытые мастерские» и тематические мастер-классы.  



Стартует в субботу и областная акция «Почта Деда Мороза». Отправить письмо зимнему волшебнику в Великий Устюг можно будет до 12 декабря. Почтовые ящики установят в городских парках.  

А в 15 часов начнётся торжественное открытие катка с искусственным ледовым покрытием «Снеговик». Для любителей активного отдыха подготовили показательные выступления юных фигуристов и хоккеистов, а также поздравление Деда Мороза. 
 
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#подмосковные стройки
#московская область
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В Московской области откроется выставка «Страна детства»
16 ноября 2023, 14:09

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» открывается выставка «Страна детства». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 17 ноября в музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» в городском округе Мытищи.

В рамках выставки «Страна детства» для гостей будут представлены предметы из собрания Всероссийского музея декоративного искусства, в которых отражена легкость детских лет.

Посетили смогут окунуться в атмосферу детства благодаря домашней атмосфере и уюту, которую постарались воссоздать авторы выставки.

Стоит отметить, что на мероприятии будут представлены богородские, дымковские, каргопольские и семёновские игрушки.

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#выставка
#игрушки
#музей
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В большом Рождественском бале примут участие 500 жителей региона
16 ноября 2023, 12:20

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Около 500 жителей Москвы и Подмосковья примут участие в большом Рождественском бале. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Рождественский бал состоится 24 декабря в усадьбе Охотниковых.

В мероприятии примут участие свыше 500 жителей Москвы и Московской области. Участники смогут увидеть выступления дебютантов-воспитанников Частной школы «Ретро», бальную и джазовую шоу-программы. Также смогут услышать в живую приглашённого солиста Большого театра Анджея Белецкого.

«Рождественский бал стал уже доброй ежегодной традицией, которая не прерывалась даже в самых сложных обстоятельствах. Желаю всем светлых Рождественских и Новогодних дней. Надеюсь, что следующее Рождество уже смогу почтить вас своим личным присутствием», – поделился член Объединения Рода Романовых Маркиз Иоанн Фараче ди Виллафореста.
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Стоит отметить, что возрастное ограничение мероприятия 18 . Организаторами в этом году стали Частная гимназия «Ретро» и распорядитель балов Москвы и Московской области Павел Кундиус.

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