Forbes: Директор Большого театра Урин решил уволиться

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин
Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление на увольнение по собственному желанию имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Как сообщает Forbes, ссылаясь на осведомленный источник, заявление подписали. По данным издания, новой Главой Большого театра будет назначен дирижер, художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев.
Кроме того, информацию подтвердила журналистка Ксения Собчак.
Читайте также:
Стали известны артисты-участники «Песни года»
Звезде «Евровидения» угрожают из-за выброшенного со сцены украинского флага
«Евровидение – 2024» пройдет в Швеции
Кроме того, информацию подтвердила журналистка Ксения Собчак.
«Решение о назначении Гергиева принял лично Путин. Для президента он — этакий Михалков от театра», — написала журналистка в своем телеграм-канале.Ранее сообщалось, что у госпитализированного народного артиста РФ и худрука Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стали известны артисты-участники «Песни года»
Звезде «Евровидения» угрожают из-за выброшенного со сцены украинского флага
«Евровидение – 2024» пройдет в Швеции
Алина Юрчак