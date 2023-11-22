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Гала-концерт фестиваля «Голоса сердец» пройдет в Реутове

22 ноября 2023, 15:26
Фото: istockphoto / nantonov

Фото: istockphoto / nantonov

В Реутове пройдет гала-концерт фестиваля для детей и юношества «Голоса сердец». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет в Центре культуры и искусств города Реутов 25 ноября. Также на концерте состоится церемония награждения лауреатов фестиваля детей и юношества «Голоса сердец».

Свыше 140 заявок из 34 округов Подмосковья подали заявки на участие в конкурсе. Дети примут участие в шести номинациях.


Оценивать выступления будет заслуженный работник культуры России Анатолий Цеп.Кроме выступлений участников для зрителей будет показан спектакль «Золушка» с участием победителей и лауреатов фестиваля «Голоса сердец».

Также гостей фестиваля ждут творческие мастер-классы, шоу фокусника и тематические фото-зоны.

Стоит отметить, что фестиваль направлен на поддержку и развитие творческой деятельности детей, подростков и молодежи, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность.

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#подмосковье
#реутов
#фестиваль
#дети
#спектакль
#церемония
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Основатель дома комиксов Лопатников объяснил провал «Капитана Марвел 2»
22 ноября 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/Yutthana Gaetgeaw

Основателем дома комиксов и преподаватель соответствующего факультета Университета «Синергия» Денис Лопатников заявил, что провал фильма «Капитан Марвел 2» связан с тем, что сама по себе картина скучная.
«Самое интересное, к сожалению, в этом фильме – это сцена после титров, которая даёт понять нам, чего ожидать дальше в этой киновселенной. Что касается жанра супергероики, то он далеко ещё не исчерпан, и это доказывает выходы отличных сериалов и анонсы новых проектов», — отметил в беседе с RuNews24.ru Лопатников.

При этом, он отметил, что любой жанр может переживать как взлёты, так и падения, что абсолютно нормально.

По его мнению, для того, чтобы картина держалась на высоте, её герои должны вызывать сопереживание и отклик зрителей.

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#картина
#герои
#кино
#искусство
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Редкую пластинку с вековой историей нашли в Красноармейске
22 ноября 2023, 17:13

Фото: Пушкинское время

Редчайшую грампластинку с вековой историей обнаружили в собрании библиотеки в Красноармейске. Об этом сообщает «Пушкинское время».
Отмечается, пластинку выпустили в начале ХХ века, на неё записали танго «Аргентина». Несмотря на возраст и материал (пластинка сделана из шеллака — материала, который впоследствии для производства пластинок был заменен винилом), послушать музыку можно и сегодня. По словам директора бибииотеки Ольги Любимовой, слова песни можно чётко расслышать.

Эту пластинку в числе других передал в коллекцию городской библиотеки Владимир Пашков. В городе его знали как смелого журналиста и активного общественного деятеля.

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#библиотеки
#возраст
#музыка
#история
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Кинооператор Заболоцкий: «Фильмы помогают изучать корни»
22 ноября 2023, 14:11

Фото: istockphoto.com/varunyu suriyachan

Кинооператор Анатолий Заболоцкий, снявший такие картины, как «Печки-лавочки», «Калина красная», «Альпийская баллада» и работавший с такими режиссерами, как Василий Шукшин и Борис Степанов, отметил важность кинематографа особенно в современных реалиях.
Отмечается, что Заболоцкий активно выступает перед военнослужащими в госпиталях и воинских частях, показывая свои фильмы.

«Молодое поколение должно знать хорошие советские фильмы, так как это наша история. Фильмы помогают изучать корни, лучше понимать своих родителей, предков. После кинопросмотров ко мне подходят солдатики, благодарят за то, что приехал. Спрашивают, где можно выучиться на кинооператора. Каждый мой воскресный приезд — это полный зал. Солдат туда приводят во время досуга. Не всем интересно в будущем связать свою жизнь с кино, но кому-то такие просмотры и лекции в душу западут и в дальнейшем в жизни пригодятся», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Заболоцкий.

Ранее стало известно, что на российские телеэкраны вернётся популярный ранее сериал «Не родись красивой». На эту новость весьма радостно отреагировал российский исполнитель Егор Крид.

«Сердце греется от этой новости. Катя Пушкарева – это моё всё. Всё моё детство прошло с этим сериалом», — приводит utro.ru слова Крида.

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#кино
#история
#жизнь
#сериал
#искусство
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В Пушкино стартовал фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского»
21 ноября 2023, 19:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

В Пушкино стартовал межрегиональный молодежный фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского». Его официальное открытие прошло в понедельник в Пушкинском музыкально-драматическом театре.
Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский, в первый конкурсный день зрителям показали две постановки. Со спектаклем «Не покидай свою планету» по мотивам повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери на сцену вышли актёры театра «Синяя птица» из Красноармейска. А детский драматический театр «Бархат» из Ивантеевки представил «Щелкунчика».

Фестиваль продлится до 25 ноября. В его программе выступления 14 детских и юношеских коллективов из областей Центрального федерального округа.

Напомним, помимо конкурсной программы коллективы ждут творческие лаборатории, во время которых профессионалы театрального мира будут делиться с юными актёрами секретами мастерства. А для руководителей театральных студий пройдут отдельные образовательные семинары.

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#фестиваль
#концерт
#пушкино
#театр
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В Болдино прошла торжественная церемония открытия памятника Василию Татищеву
21 ноября 2023, 16:54

фото: Константин Семенец

Под Солнечногорском в деревне Болдино прошла торжественная церемония открытия памятника В.Н.Татищеву. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский торжественно открыли памятки государственному деятелю эпохи Петра I - Василию Татищеву.

«Сегодня очень приятное событие. Я хочу поблагодарить и историков, и архитекторов, каждого, кто нашел время, возможность прийти, приехать сюда. И, конечно, наших друзей из Екатеринбурга. Великий человек заложил великий город. <…> Прекрасно, что мы, наши внуки будем помнить, кто делал и делает нашу страну сильной и могучей. Владимир Ростиславович (Мединский, помощник Президента РФ, председатель РВИО), я хочу в вашем лице поблагодарить все военно-историческое общество. Вы человек, который двигает очень важные и добрые дела», - поблагодарил на открытии Андрей Воробьёв.

Памятник установили на территории сквера старинной усадьбы Татищевых «Болдино», где историк провел последние годы жизни. Кроме этого, с апреля 2023 года РВИО занимается её восстановлением.

Стоит отметить, что на мероприятии присутствовала правнучка Василия Татищева - Марианна Дмитриевна. Она является профессором и  кандидатом исторических наук,  а также долгие годы преподавала в Московском государственном институте культуры и  возглавляла Фонд «Содействия сохранения наследия В.Н. Татищева». 

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В Красногорске выступили участники творческой лаборатории современных композиторов
21 ноября 2023, 16:45

Фото: администрация г. о. Красногорск

В Красногорске впервые прошёл концерт финалистов VIII-й Международной творческой лаборатории современных композиторов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Участников и зрителей выступления встретила усадьба «Знаменское – Губайлово».
На концерте под названием «Открытый космос – бесконечность» были представлены уникальные произведения, написанные специально для двух коллективов. Это русский камерный оркестр «Усадьба» и фольклорный ансамбль «Поверье».  

Работа лаборатории стартовала четыре месяца назад. С коллективами занимались прошедшие отбор композиторы Алина Мухаметрахимова, Валентин Бездетко и Екатерина Хмелевская из Москвы, Рачья Есаян из Подольска и Лизавета Лобан из Минска.  
«Цель проекта – позволить современным композиторам провести эксперимент и разработать свою нотацию, сочинить произведения специально для репертуара нашего оркестра и фольклорного ансамбля», – рассказала автор проекта, директор усадьбы Елена Климова
Русский камерный оркестр «Усадьба» и фольклорный ансамбль «Поверье» совместно исполнили пять новых сочинений. Проект реализуется совместно с Музеем космонавтики Москвы. 

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#культура
#искусство
#композитор
#музыка
#красногорск
#концерт
#московская область
#подмосковье
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Картины из Красноармейска вошли в художественный альбом «Россия-Индия: сад дружбы»
Картины из Красноармейска вошли в альбом «Россия-Индия: сад дружбы»
21 ноября 2023, 16:37

Фото: Екатерина Мелкозерова

Картины из Красноармейска вошли в уникальный художественный альбом «Россия-Индия: сад дружбы». Накануне в Галерее искусств Зураба Церетели состоялась презентация научного издания.
Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский, альбом «Россия-Индия: сад дружбы» появился благодаря Российской академии художеств. Его создали по итогам одноименного академического выставочного проекта, прошедшего в год 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией. В издание попали две акварельные работы Виктора Климашина из собрания картинной галереи Красноармейска.
«В Красноармейск несколько лет назад безвозмездно передал работы художника его сын. В альбом вошли две работы Виктора Климашина, которые он написал во время командировки в Индию. Виктор Климашин был одним из лучших акварелистов в истории СССР. Его имя звучит в энциклопедиях и справочниках по искусству», — рассказали в администрации муниципалитета. 
По словам директора картинной галереи Аркадия Зражевского, картины из Красноармейска не в первый раз участвуют в подобных экспозициях. Информация остаётся на сайтах российских музеев и больших выставочных площадках. Благодаря этому картинная галерея получила известность по всей стране. 

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#красноармейск
#картины
#пушкинский округ
#индия
#россия
#художник
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Анджей Сапковский анонсировал выход новой книги по «Ведьмаку»
Писатель Анджей Сапковский: новая книга по «Ведьмаку» выйдет в 2024 году
21 ноября 2023, 12:49

Фото: iStock/morgan23

Польский писатель Анджей Сапковский анонсировал выход новой книги по вселенной «Ведьмака». Об этом он рассказал в интервью изданию Gazeta.pl.
Автор «Саги о ведьмаке» рассказал, что следующая книга выйдет в продажу в конце следующего года в Польше, и в 2025 году – на международном рынке. 

«Последнее желание» – первая книга цикла «Сага о ведьмаке», которая вышла в 1986 году. Главный герой произведений, ведьмак Геральд, занимается уничтожением монстров. Последний том саги под названием «Сезон гроз» был опубликован в 2013 году. По мотивам произведений Сапковского снято несколько фильмов и сериалов, созданы видеоигры. 

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#польша
#россия
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Волоколамск стал призером международного конкурса «Аллея звёзд»
21 ноября 2023, 09:53

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Танцевальный коллектив из Волоколамска выиграл четыре золотых медали на международном конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Международный конкурс «Аллея звёзд» проходил в Москве.

Коллективы соревновались в  вокальном, инструментальном и хореографическом искусстве, а также в категории «Художественное слово».

От Волоколамска в конкурсе участвовал танцевальный коллектив «Dance Mode», которым руководит Мария Маширова.

«Такие мероприятия позволяют танцорам и творческой молодёжи проявлять свои таланты и дают возможность самовыражения. Наши танцоры с удовольствием участвуют в конкурсах и хореографических фестивалях. Это даёт важнейший опыт публичных выступлений. Кроме того, здесь они могут пообщаться и обменяться опытом с другими танцорами и коллективами», — поделились руководитель танцевальной студии Мария Маширова.

По итогам конкурса «Dance Mode» завоевал четыре золотые медали, а также одно серебро и одну бронзу. Стоит отметить, что в конкурсе участвовали как опытные танцоры, так и новички.

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