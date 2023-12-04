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Гала‑шоу «Чемпионы» состоялось на ледовой арене в Мытищах

04 декабря 2023, 12:22
Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ледовую арену в Мытищах открыло яркое гала‑шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Шоу с участием звёзд фигурного катания проходило на катке перед Дворцом культуры «Яуза».

«Дорогие жители и гости округа, сегодня мы с вами открыли эту ледовую арену и новый зимний сезон выступлением наших лучших и замечательных чемпионов по фигурному катанию, принявшими участие в шоу Ильи Авербуха. Пусть эта зима каждому из нас дарит незабываемые эмоции и впечатления, а новый каток – больше возможностей провести время с семьей, друзьями и близкими. Друзья, поздравляю вас с началом зимы и желаю самого хорошего настроения», – отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.


Также мероприятие посетил олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, обладатель кубка по хоккею СССР и Канады, Почетный житель нашего округа Виктор Шалимов.

Стоит отметить, что жители округа с восхищением смотрели за эффектными номерами на льду, которые выполняли настоящие профессионалы своего дела.

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#фигурное катание
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Инклюзивный концерт прошел в мытищинском ДК «Яуза»
04 декабря 2023, 11:13

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Грандиозный инклюзивный концерт состоялся в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Концерт был организован для людей с инвалидностью, детей-инвалидов различных нозологий, а также военнослужащих, получивших инвалидность в ходе участия в СВО, проживающих на территории Московской области.

Открыла своим выступлением праздничное мероприятие народная артистка России Лариса Долина.

«Я очень рада быть сегодня вместе с вами. Такие дни должны быть 365 дней в году, чтобы чествовать вас и помогать вам», – отметила Лариса Долина.
Также на сцене выступили дети-инвалиды, которые принимали участие во Вворых международных детских инклюзивных творческих играх.

Стоит отметить, что концерт направлен на привлечение внимания общества, предпринимателей и власти к инклюзии и вернуться к вопросам инклюзивного образования и социального предпринимательства. кроме этого, такие мероприятия помогают людям с инвалидностью ощутить себя частью не только социального, но и культурного общества.

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Режиссёр Александр Сокуров опроверг информацию о завершении своей карьеры
Александр Сокуров назвал слова о завершении карьеры «вырванными из контекста»
03 декабря 2023, 23:21

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Российский кинорежиссёр Александр Сокуров назвал слова о завершении своей карьеры вырванными из контекста. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.
​По словам Сокурова, он имел в виду в первую очередь невозможность снимать и преподавать на территории России — именно в этом плане его профессиональное творчество закончено.

«Создаются невозможные для жизни и работы условия», — подчеркнул народный артист России, режиссёр фильмов «Телец», «Молох» и «Русский ковчег».

Ранее пресс-служба постановщика распространила информацию о том, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму «Сказка» — российско-бельгийскому фильму, в центре сюжета представлены события Второй мировой войны в фантастическом ключе. После этого появилась информация о том, что Сокуров заявил порталу NEWS.ru о завершении своей профессиональной карьеры.

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Режиссер Сокуров заявил о завершении карьеры
03 декабря 2023, 18:20

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Режиссер Александр Сокуров решил завершить профессиональную карьеру.
Об этом он заявил порталу NEWS.ru. Данное решение связано с запретом Минкульта России фильма Сокурова «Сказка».

«Теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», —заявил Александр Сокуров.

Ранее пресс-служба постановщика распространила информацию о том, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму «Сказка»- российско-бельгийскому фильму, в центре сюжета представлены события Второй мировой войны в фантастическом ключе. 

Ранее сообщалось о том, что решение об отзыве прокатного удостоверения фильма «Айта» приняли, потому что зрители негативно отреагировали на картину. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, пишет ТАСС.

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#кино
#культура
#новости
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В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду
01 декабря 2023, 22:02

Фото: Минкульт МО

В Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье» запланировано 39 спектаклей на льду под руководством олимпийской чемпионки Татьяны Навки и серебряного призёра Игр Ильи Авербуха. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В декабре зрителей ждут 14 представлений Авербуха «Чемпионы» и четыре спектакля Навки «Байки русской балалайки». 
 
Расписание показов ледового спектакля «Чемпионы»:
 
2 декабря – в Мытищах (17:00, площадь МДК «Яуза») и Люберцах (20:00, площадь перед администрацией);
3 декабря – в Долгопрудном (17:00, ПКиО) и Химках (20:00, каток «Театральный»);
9 декабря – в Чехове (16:00, каток на Советской площади), в Подольске (19:00, ПКиО им. В. Талалихина), Домодедове (21:00, парк «Ёлочки»);
10 декабря – в Одинцовском округе (17:00, Парк Малевича) и Красногорске (20:00, каток образовательного центра «Вершина»);
15 декабря – в Раменском округе (18:00, каток на Комсомольской площади) и Ленинском (21:00, Видное, Бутовская СОШ № 1);
24 декабря – в Сергиево-Посадском округе (16:00, ПКиО «Скитские пруды»), Павловском Посаде (18:30, Электрогорск, ФОК «Лидер») и Балашихе (20:30, Пестовский парк).
 
Расписание показов ледового спектакля «Байки русской балалайки»:
 
15 декабря – в Котельниках (20:30, стадион «Русские газоны»);
16 декабря – в Королёве (17:00, стадион «Вымпел»);
17 декабря – в Орехово-Зуеве (17:00, спортивный парк «Атлант») и Пушкинском округе (20:30, ГПКиО, Ивантеевка).
 
Актуальное расписание можно найти на главном туристическом портале Подмосковья. 
 
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Валерия Гергиева назначили генеральным директором Большого театра на 5 лет
01 декабря 2023, 15:49

Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова

Художественный руководитель, дирижер и глава Мариинского театра Валерий Гергиев назначен гендиректором Государственного академического Большого театра. Информацию сообщают РИА Новости.
Соответствующей приказ подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. На должность гендиректора Большого театра Гергиев назначен на 5 лет. Отмечается, что он будет совмещать две должности и продолжать трудится в Мариинском театре.

До этого директором учреждения культуры был Владимир Урин. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Почему Урин уволился из Большого театра расскажет редакция «Радио 1»

Ранее глава Министерства культуры России Ольга Любимова заявила о планах продления национального проекта «Культура» до 2030 года. 

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#культура
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В Подмосковье стартовал конкурс «Лучший по профессии»
01 декабря 2023, 13:05

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Объявлен конкурс «Лучший по профессии» в сфере культуры Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс на соискание премии «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры организован министерством культуры и туризма Московской области.

Конкурс состоит из двух этапов. Первый это прием документов в министерстве с 1 по 29 декабря 2023, а второй — рассмотрение конкурсной комиссией документов работников сферы культуры до 1 февраля 2024 года.

Всего участники будут бороться в семи номинациях: «Лучший работник культурно-досугового учреждения»,«Лучший работник библиотеки», «Лучший работник театра», «Лучший работник музея», «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры», «Лучший менеджер» и «Творческий прорыв».

Стоит отметить, что победители конкурса смогут получить  премии в размере от 200 тысяч до 350 тысяч рублей. Сумма денежного вознаграждения будет зависеть от номинации участника.

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Гендиректор Большого театра Владимир Урин покинул пост
Гендиректор Большого театра Владимир Урин попрощался с коллегами и покинул пост
01 декабря 2023, 01:13

Фото: iStock/Paha_L

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин покинул пост. Он снял видеоролик, в котором попрощался с коллегами, пишет РБК.
Соответствующую запись с Уриным опубликовал музыкальный критик Сергей Буланов на своей странице в соцсети. 

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сообщил Владимир Урин.

Отмечается, что его место займёт Валерий Гергиев, который в настоящее время является руководителем Мариинским театром. 

По информации Телеграм-канала Shot, нового директора представят коллективу Большого театра 1 декабря. Так, Гергиев станет главой  объединённой дирекции Большого и Мариинского театров.

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#культура
#соцсети
#запись
#театр
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Завершена оцифровка всех бумажных выпусков «Вечерней Москвы» за 100 лет
30 ноября 2023, 18:45

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Национальная электронная библиотека (НЭБ) и газета «Вечерняя Москва» завершили работу над газетным проектом «Вся «Вечерка» за 100 лет!».
Специалисты оцифровали бумажные выпуски газеты с 1923 по 2023 год, которые теперь можно найти на сайте библиотеки.

«Этот проект стал настоящим подарком для читателей к юбилею «Вечерней Москвы». Люди не раз говорили о том, что выписывали газету годами, но не все бумажные выпуски сохранились. Теперь появилась возможность прикоснуться к газете, перечитать все интересующие людей номера, не выходя из дома. Это огромный шаг вперед!» — прокомментировал генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.

Он также выразил слова благодарности специалистам НЭБ за проделанный труд.

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#технологии
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Зимний сезон в подмосковных парках торжественно откроют 1 декабря
30 ноября 2023, 16:17

Фото: Минкульт МО

1 декабря в парках культуры и отдыха Московской области пройдёт открытие зимнего сезона. В этот день зажгут новогодние ёлки и иллюминацию, гостям покажут культурно-развлекательную программу, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Юные посетители Раменского городского парка смогут присоединиться к анимационной программе «Здравствуй, зимушка, Зима!». На территории парка для всех желающих будет проходить бесплатная фотосессия. 
 
Гостей Дрезненского городского парка Орехово-Зуевского городского округа ждут пончики и глинтвейн от снеговиков и мастер-класс «Новогодняя снежинка». 
 
В городском парке культуры и отдыха в Чехове пройдёт музыкально-театрализованное представление «Сказка к нам приходит». 
 
Парк культуры и отдыха им. Гагарина в Шатуре приглашает на дегустацию варенья и мёда, новогоднюю ярмарку, флешмоб «Зимний дракон», театрализованное представление и зимние соревнования.
 
В парке «Захарово» в Одинцовском городском округе можно будет присоединиться к мастер-классу «Деревянный дракон», соревнованию «Веселые эстафеты», увидеть постановку «Кто спрятал огоньки?». 
 
Сквер им. В. А. Зайцева в Коломне приглашает на новогоднюю ярмарку «Ёлкины подарки».
 
В течение всего зимнего сезона в парках Подмосковья будут работать резиденции и почта Деда Мороза. Для посетителей подготовили увлекательные занятия, интерактивные игры, театральные постановки.
 
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