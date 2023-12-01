Гендиректор Большого театра Владимир Урин покинул пост

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Генеральный директор Большого театра Владимир Урин покинул пост. Он снял видеоролик, в котором попрощался с коллегами, пишет РБК.
Соответствующую запись с Уриным опубликовал музыкальный критик Сергей Буланов на своей странице в соцсети.
Отмечается, что его место займёт Валерий Гергиев, который в настоящее время является руководителем Мариинским театром.
По информации Телеграм-канала Shot, нового директора представят коллективу Большого театра 1 декабря. Так, Гергиев станет главой объединённой дирекции Большого и Мариинского театров.
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«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сообщил Владимир Урин.
По информации Телеграм-канала Shot, нового директора представят коллективу Большого театра 1 декабря. Так, Гергиев станет главой объединённой дирекции Большого и Мариинского театров.
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Диана Аванесян