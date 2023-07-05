Георгий Дронов пообещал новые сюжетные повороты в сериале о Букиных

Фото: istockphoto.com/Светлана Шевченко
Актёр Георгий Дронов, который являлся режиссером изначальной версии продолжения ситкома «Счастливы вместе», заявил, что в продолжении сериала, которое выйдет под названием «Букины», зрителям стоит ожидать резких и неожиданных поворотов сюжета.
«Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны, пока не знаю, смогу ли поучаствовать в качестве режиссера в новом проекте. Могу сказать, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актёров, которые принимали участие в съёмках. Так что с удовольствием будем ждать возвращения сериала», — поделился в беседе с NEWS.ru Дронов.
Телесериал «Счастливы вместе» вновь вернётся на российские экраны. В нём примут участие актёры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.
Читайте также:
Светлаков заявил о возвращении на ТНТ
Детективный сериал «Цербер» стал лучшим пилотом сериала
Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева стала мамой в третий раз
Мелисса Тимофеева