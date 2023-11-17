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Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев прокомментировал возможное назначение на пост директора Большого театра.
По его словам, он не искал возможности работать ещё больше, чем сейчас.
По словам Гергиева, при понимании возложенных обязанностей территориальные рамки стираются.
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«Я достаточно занят и не искал возможности работать ещё больше», — сказал Валерий Гергиев в беседе с Павлом Зарубиным.
«Есть представление, как мне кажется, о том, что такое наши обязанности. Вот когда все три сходятся в какой-то гармонии, мне кажется, уже неважно — два города, три театра, четыре региона, пять стран», — сказал Валерий Гергиев.Сейчас должность главы Большого театра занимает Владимир Урин. Пресс-служба театра не стала комментироваьть «Известиям» сообщения о подаче Уриным заявления на увольнение. Forbes, ссылаясь на осведомленный источник, пишет, что заявление ужжже подписали.
«Решение о назначении Гергиева принял лично Путин. Для президента он этакий Михалков от театра», — написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.Читайте также:
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Мария Фирсова