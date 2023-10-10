Глава издательства Корнев раскрыл секрет успеха серии книг о Гарри Поттере

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«В «Гарри Поттере» же автор сумела выстроить структуру так, кстати, мне кажется, что она не специально это сделала, что читатель рос вместе с главным героем. Пока что не в одной аналоговой истории не удалось это повторить и даже приблизиться», – прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Корнев.
По его словам, рекорд продаж произведений о волшебном мальчике никто не побил по объёму продаж в долгосрочной перспективе, именно поэтому «Гарри Поттер» на протяжении многих лет остаётся вне конкуренции.
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