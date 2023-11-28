«Главное - любовь»: Состоялась премьера финальной серии цикла «Русские. XXI век»

Фото: «Русские. XXI век»
Состоялась премьера финальной двенадцатой серии документального цикла о героях нашего времени «Русские. XXI век».
Заключительная серия документального сериала получила название «Главное - любовь». Эпизод рассказывает о жителях Калининграда и области, и, как считает продюсер сериала Сергей Меркулов, именно в этой серии зритель сможет разглядеть ту самую мысль, которую создатели хотели донести до аудитории.
Фото: «Русские. XXI век»
По его словам, «Русские. XXI век» говорят о столь простых, но, в то же время, столь важных вещах, которые можно не сразу заметить. О том, как важно творить добро, любить и менять мир к лучшему создатели цикла показали на простых примерах – на историях из жизней наших соотечественников, в которых можно узнать друга, соседа или коллегу.
Фото: «Русские. XXI век»
Именно эти люди, мимо которых мы проходим каждый день, и являются настоящими героями нашего времени.
Фото: «Русские. XXI век»
Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посмотреть новую серию и самостоятельно ответить на вопрос о человеческом счастье можно в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.
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Фото: «Русские. XXI век»
Фото: «Русские. XXI век»
Именно эти люди, мимо которых мы проходим каждый день, и являются настоящими героями нашего времени.
«Это чувство звучит лейтмотивом в истории каждого из наших 60 героев, а финальная серия подтверждает это особенно ярко», - подчеркнул Меркулов.
Фото: «Русские. XXI век»
Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посмотреть новую серию и самостоятельно ответить на вопрос о человеческом счастье можно в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.
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Евгения Парфентьева