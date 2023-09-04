Главред «Вечерней Москвы» Куприянов: «Печатное слово правдивее»

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«Есть мнение, что газета существует для руководителей ведомств. Не верьте! Она издаётся для простых людей, которые нуждаются в объективной информации. Неслучайно тиражи печатных изданий начинают расти, хоть и говорят об обратном. Весь интернет уже давно заряжен фейками, а пресса продолжает оставаться источником объективной информации. Да, звук и картинка, конечно, быстрее печатного слова, но печатное слово правдивее», — приводит «Вечерняя Москва» слова Куприянова.
До этого 2 сентября в столице на Поклонной горе состоялся Московский медиафестиваль, в котором приняли участие 80 изданий.
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