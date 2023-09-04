Главред «Вечерней Москвы» Куприянов: «Печатное слово правдивее»

В субботу, 2 сентября, в Пестовском парке городского округа Балашиха проходил гала-концерт завершающего этапа областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках».

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» проходил под руководством Егора Дружинина. Гала-концерт фестиваля увидели 12 тысяч зрителей.

Победителем фестиваля современного танца «Город танцует в парках» был объявлен танцевальный коллектив Marvel Crew из городского округа Серпухов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В финал конкурса прошли 37 танцевальных команд из 35 городских округов Московской области.

«Мероприятие такого формата впервые проводится в Подмосковье. Для нас было очень важно охватить как можно больше городских округов, практически всю область. Нам важно, чтобы дети, которые занимаются в наших ДК, колледжах, ходят в танцевальные кружки и секции имели возможность встречаться с профессионалами и стимул развиваться», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.





Зрители фестиваля смогли увидеть выступления танцоров-участников телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: DS Crew, Виталия Савченко, сестер Михайлец, Алексея Мечетного, Виталия Уливанова, Брайана и других, которые выступали под песни TERNOVOY и AMCHI.

С начала фестиваля, в конкурсных отборах приняли участие 2 788 человек.

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове.

Читайте также:

В подмосковном Красногорске в минувшие выходные отмечали День округа.

Дмитров приглашает на программу «Дмитровский край сквозь века».