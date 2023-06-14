Глеб Матвейчук назвал неожиданный способ приучить молодёжь к российской культуре

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«Понятно, что американцы для нас враги, но они правильно идеологически выстраивают кинематограф, театр. Вся патриотика у них правильно подана. Надо брать лучшее, я считаю, что это правильный подход», — высказал своё мнение в проекте «Абзаца» «Так сказать» Матвейчук.
«Идёт битва за сердца и за умы. И победа в ней утвердится, когда откроются пути нашего развития. Причём не некий «образ будущего», который мы строим, а образ человека, к которому мы должны стремиться. В этом роль культуры, потому что культура – это то, что формирует человека», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Матвейчук.
Ранее российская актриса Мария Шукшина предложила заменить сегодняшних телевизионных звёзд героями Донбасса. Артистка назвала участников российской СВО «героями нашего времени», сравнив их с ветеранами ВОВ. Она добавила, что российскому телевидению нужны просветительские и высоконравственные передачи, которые будут создавать «умное и думающее» общество.