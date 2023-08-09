Голливудский режиссёр Валентино: «Забастовка актёров вызвана страхом»

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«Забастовка актеров вызвана страхом, что искусственный интеллект займет их рабочие места. Над Голливудом навис важный вопрос: приведут ли переговоры и протесты к продлению контрактов. Каждый в индустрии с нетерпением ждёт ответ», — приводит «Вечерняя Москва» слова Валентино.
Он также напомнил о важности письма, подписанного более чем 1 000 голливудских звёзд, такими, как Мэрил Стрип, Бен Стиллер, Дженнифер Лоуренс и др. Изначально письмо призывало к забастовке для того, чтобы другая сторона согласилась на необходимую актёрам и сценаристам сделку для продолжения работы.
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