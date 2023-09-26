Госдума учредила медаль имени режиссёра Станислава Говорухина

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Награждать её будут выдающихся деятелей культуры, гуманитарной сферы, международного сотрудничества и патриотического воспитания. Уточняется, что награду смогут получить как граждане России, так и иностранцы.
Спикер Госдумы Вясеслав Володин ещё в конце июня предложил учредить эту медаль.
Уточняется, что оформление награды уже утверждено. Её украсит портрет Говорухина.
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