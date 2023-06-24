Гостям новой выставки «Пальмы и розы Зинаиды Морозовой» показали музейные редкости

Радио 1 / Аэлита Украинская
Тема цветов – основной лейтмотив экспозиции. Розы выращивала в оранжереях хозяйка имения Зинаида Морозова, её второй муж Савва Морозов, меценат и промышленник, владел мануфактурами, выпускавшими ткани с флористическими мотивами. Гости выставки смогут проследить, в какие орнаменты преображались изображения цветов в разные эпохи.
«У нас интересная экспозиционная концепция, пространство оформлено так, что позволяет проследить метаморфозы цветочного орнамента в России в 1880–1910-х годах – от строгих «ботанических» иллюстраций и консервативной «английской розы» до завораживающих геометрических спиралей модерна и сказочных цветков абрамцевского «русского» стиля», – рассказала куратор выставки Софья Багдасарова.
После революции имение Зинаиды Морозовой реквизировали. Долгое время усадьба ассоциировалась с именем Ленина, который прожил здесь последние годы. Новый выставочный проект – возможность поговорить о личности Зинаиды Григорьевны Морозовой, при которой дом оборудовали по последнему слову техники, провели паровое отопление, электричество, водопровод. Над её вкусом и аристократическими притязаниями насмехались современники. Максим Горький писал, что её спальня похожа на магазин фарфора. Зинаиде Морозовой был близок стиль «неорококо», воскресавший изящество и роскошь французского 18 века. В обстоятельствах нового времени это стало для неё способом сбежать от повседневности в мир «цвета пыльной розы».
Впечатлениями о новой выставке и о музейном пространстве в бывшем особняке Зинаиды Григорьевны поделилась Наталья Горбей, супруга Константина Жукова, праправнука Саввы Морозова.
«Это потрясающе красиво. Поражает ощущение, что это настоящее, жилое и живое пространство. И нет ощущения, что это музей: как будто бы ещё вчера здесь были люди, а сегодня мы здесь смотрим, вспоминаем, представляем, как это было. Поскольку мы потомки, нам это близко. Очень приятно, что это сохранилось. Спасибо тем, кто это для всех бережёт», – поведала собеседница «Радио 1».
Потомки семьи Морозовых, партнёры и гости музея высадили более 50 роз исторических и английских сортов. Теперь перед музеем-усадьбой «Горки» – цветущий благоухающий розарий.
Выставка продлится до 22 октября, её будет сопровождать большая программа: экскурсии, мастер-классы и концерты с известными исполнителями классической музыки и джаза, – рассказала корреспонденту «Радио 1» директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бирюкова.
«Нам очень бы хотелось, чтобы «Горки» летом становились бы местом красивых творческих событий», – отметила собеседница «Радио 1».Она также добавила, что в музее-заповеднике этим летом пройдёт еще 2 события с обширной музыкальной программой.
«23 июля гостей ждёт «Музыкальная экспедиция» с прекрасным виолончелистом Борисом Андриановым. Это уникальное во многом событие, потому что будет три концерта в один день, и один из концертов будет музыкальным променадом по тем местам, которые обычно мы не показываем нашим посетителям – по тайным местам усадьбы «Горки». Ну и конечно, наше лето завершится традиционным, любимым фестивалем «Джазовые сезоны» Игоря Бутмана», – сказала Алиса Бирюкова.«Радио 1» – информационный партнёр проекта. Ранее мы писали, что в музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину на выставке «Тепло дворянских гнёзд» представили старинные изразцовые печи.