Государственный академический театр классического балета выступит в Петербурге

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«Репертуар мы подобрали замечательный. У нас всегда была двойная линия существования в балете: классические спектакли и авторские. Классические в своей редакции мы обычно не трогаем – все так, как сделали наши предшественники. Это хореографические шедевры, и мы лишь проясняем драматургию для современного зрителя», — рассказала в беседе с «Петербургским дневником» художественный руководитель театра, балетмейстер Наталья Касаткина.Читайте также:
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