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Государственный академический театр классического балета выступит в Петербурге

18 августа 2023, 18:12

Фото: РИА Новости/Nagaiets

В Санкт-Петербурге 24-27 августа будет выступать Государственный академический театр классического балета.

Зрители смогут увидеть на сцене спектакли «Спартак» (16+), который сделали в год столетия Арама Хачатуряна, «Ромео и Джульетту» (12+) Сергея Прокофьева.

«Репертуар мы подобрали замечательный. У нас всегда была двойная линия существования в балете: классические спектакли и авторские. Классические в своей редакции мы обычно не трогаем – все так, как сделали наши предшественники. Это хореографические шедевры, и мы лишь проясняем драматургию для современного зрителя», — рассказала в беседе с «Петербургским дневником» художественный руководитель театра, балетмейстер Наталья Касаткина.

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#балет
#театр
#санкт-петербург
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В Петербурге стартовали съёмки сериала «Берлинская жара»
17 августа 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/lapandr

В Санкт-Петербурге начались съёмки шпионской драмы «Берлинская жара», который выйдет уже в 2024 году.
Сериал расскажет о роли советской разведки и отечественной науки в создании ядерного щита СССР, а также о поединке с британскими спецслужбами за информацию об урановой программе нацистской Германии.

Известно, что в сериале планируется восемь серий.

«Проект не только рассказывает о работе наших учёных и нашей разведки в самом кратере нацизма в Берлине, но также ставит серьёзные вопросы человечности, мужества, патриотичности и, конечно же, подлинной любви», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» продюсер Дмитрий Пристансков.

Отмечается, что в проекте принимают участие такие артисты, как Гела Месхи, Алексей Филимонов, Анна Пескова, Андрей Мерзликин, Егор Бероев и др.

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#санкт-петербург
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Подмосковная делегация прибыла в Крым на фестиваль «Таврида.Арт»
15 августа 2023, 22:59

Фото: МИСК МО

Делегация Московской области прибыла в Крым, где 17 августа стартует главный молодёжный фестиваль страны «Таврида.Арт». В нём примут участие ребята со всей России, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В этом году выставка регионов России состоится в новом формате. Теперь все стенды располагаются в современном выставочном центре «АРТ-ЭКСПО». Московская область представляет стенд «Подмосковье – это любовь». 
«Слоган родился естественным образом среди посетителей стенда Московской области на Тавриде в прошлом году. Именно так они охарактеризовали атмосферу нашего стенда, такие эмоции испытывали. Поэтому мы решили ничего не выдумывать. Подмосковье действительно дарит любовь всем, кто оказывается в нашем регионе. И, конечно, в Подмосковье невозможно не влюбиться», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
Павильон станет площадкой для презентаций лучших достижений регионов, арт-резиденций и учебных заведений. Тема этого сезона – «Было. Есть. Будет» – отражает развитие творчества, образования и культурного кода каждого участника выставки. Конструкция площадью 3,5 тыс кв м и высотой 12 м расположена между пляжем «Ракета» и академией «Меганом». 

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#фестиваль
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#молодёжь
#московская область
#подмосковье
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В Ликино-Дулёве пройдёт фарфоровый фестиваль «Агашка»
15 августа 2023, 22:18

Фото: Минкульт МО

В городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского городского округа 19 августа пройдёт VI фарфоровый фестиваль «Агашка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«На фестивале состоится карнавальное шествие по городу фарфоровой королевы и ее свиты. На конкурсе «Фарфоровая кокетка» будут представлены костюмы, при создании которых использовались мотивы характерной для дулёвского фарфора росписи. Также гостей ждут мастер-классы мастеров народных художественных промыслов», – говорится в сообщении.
Супруги, празднующие в этом году 20-летие совместной жизни, станут участниками церемонии бракосочетания «Фарфоровая свадьба».
 
Название «агашка» означает элемент росписи на посуде дулёвского завода. Рисунок представляет собой цветок, напоминающий розу.
 
Первый фарфоровый фестиваль прошёл в Подмосковье пять лет назад.

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Ольга Кормухина станет хедлайнером фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Балашихе

Почти 5 тысяч человек посетили первый день второго этапа фестиваля «Город танцует в парках»

В Клину покажут гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством маэстро Башмета
 

#минкульт мо
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#народные промыслы
#подмосковье
#московская область
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Театры кукол представят в Мытищах лучшие спектакли премии имени С.Ф. Железкина
15 августа 2023, 22:07

Фото: Istockphoto / SL_Photography

28 августа в сквере Мытищинского театра кукол «Огниво» стартует финальный этап V театральной премии имени С.Ф. Железкина. Об это сообщается на сайте администрации городского округа.
«В заочном этапе участвовали коллективы из разных регионов России, а также из белорусского Витебска. Это означает, что конкурс стал международным. Из 31 постановки было отобрано девять. Среди финалистов – театры из Мытищ, Кургана, Перми, Вологды, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Ярославля и Ярославской области», – говорится в сообщении. 
Все девять спектаклей будут представлены зрителям. Их можно будет увидеть бесплатно по предварительной записи. Записаться можно в соцсетях или по телефону 8-495-583-36-70.
 
Победители будут названы 31 августа во время торжественной церемонии закрытия премии.

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#культура
#московская область
#подмосковье
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Ольга Кормухина станет хедлайнером фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Балашихе
15 августа 2023, 16:45

Фото: пресс-служба фестиваля

19 августа в Балашихе пройдёт масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». На сцене под открытым небом выступят легенда российского рока Ольга Кормухина и восходящие звёзды российской эстрады – поп-группа «Собор». Для зрителей организуют спортивные и развлекательные мероприятия.
Фестиваль охватит 26 городов от Дальнего Востока до запада России. Найти его программу можно на сайте.
 
Вместе с Кормухиной на сцену выйдет гитарист-виртуоз, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. Автор композиций Moscow calling, Tell me why, Bang сегодня пишет музыку для кино и театра.
 
Затем зрители увидят трио «Собор». Репертуар луганского коллектива включает русские народные песни и произведения собственного сочинения. Выступит на сцене и эстрадный кавер-хор творческих мам Балашихи «Припевочки». Порадует горожан своими песнями знаменитая группа «Славяне».
 
Кроме того, на фестивальной площадке прозвучат стихи поэта, актёра, режиссёра, основателя Всероссийского фестиваля молодой поэзии и драматургии имени Леонида Филатова «Филатов-фест» Влада Маленко. Он руководит Московским государственным музеем Сергея Есенина и Московского театра поэтов. Маленко – автор басен и стихов, некоторые из которых уже стали классикой.   
 
Для гостей пройдут также мастер-классы, в том числе от игроков хоккейного клуба «Витязь», спортивные и развлекательные мероприятия. Российские богатыри поразят зрителей уникальными номерами на грани человеческих возможностей. 
 
Будут организованы фотозоны и фудкорт. А в интерактивной кабине Народного фронта желающие смогут записать видеообращение в поддержку российских военных.
 
Фестиваль будет проходит по адресу: Балашиха, площадь у Ледовой арены, ул. Парковая, 2. Вход свободный.

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#подмосковье
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#фестиваль
#балашиха
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Виктор Цой: топ-5 самых необычных фактов, о которых знают немногие
В России 15 августа отмечают День памяти Владимира Цоя
15 августа 2023, 00:01

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Его знают и любят многие. Сфотографироваться с его портретом на Арбате в Москве съезжаются толпы туристов. Виктор Цой – легенда советской и российской рок-музыки, музыкант, поэт, икона молодёжной культуры. Его влияние на музыкальную и социокультурную среду огромно. Но мало кто знает о том, что Виктор Цой оставил свой след не только в музыке, но и в других областях искусства и культуры. В день памяти Виктора Цоя, который отмечен в календаре 15 августа, редакция «Радио 1» собрала самые необычные и малоизвестные о музыканте.

1. Любовь к литературе

Виктор Цой был не только музыкантом, но и заядлым книголюбом. Его биография усеяна ссылками на литературные произведения. В литературе Виктор Цой отдавал предпочтение японской поэзии, романам Достоевского, Булгакова, Набокова и восточным авторам.

2. Карьера художника

Цой был не только музыкантом и поэтом, но и художником. Он рисовал иллюстрации к некоторым своим песням, а также создавал независимые произведения живописи. В 1990 году он полностью перешёл на акрил и холсты благодаря поездкам за границу, где Цой закупил недоступные в Союзе материалы для живописи: фирменные профессиональные кисти, маркеры, фломастеры, краски. 

3. Интерес к иностранным языкам:

Виктор Цой был увлечен иностранными языками. В большей степени он интересовался английским, и, кстати, неплохо на нём говорил. Улучшить навыки говорения артисту помогли поездки за границу.

4. Цой и Гребенщиков*

Продюсером дебютного альбома «Кино» выступил Борис Гребенщиков*. Он услышал песни дуэта Виктора Цоя и Алексея Рыбина, проникся симпатией к молодой группе и загорелся желанием помочь «Кино» записать первый альбом.

5. Любил лежать на полу  

По окончании каждого концерта Виктор Цой приходил в свой номер без сил. Для восстановления он проводил специальный ритуал: падал на пол и минут десять приходил в себя.

*признан иностранным агентом на территории России 

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#кино
#музыкант
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В Петербурге пройдёт фестиваль «ДачаФест»
14 августа 2023, 19:11

Фото: istockphoto.com/Ajax9

В Санкт-Петербурге в Лопухинском саду 27 августа состоится фестиваль «ДачаФест» (0+).
Фестиваль пройдёт в честь 127-летия Дачи Громова. Гостей ожидают театральные перформансы, неожиданные лекции и музыка.

«Дача Громова – уникальное место и не только с архитектурной точки зрения. Дача исторически была эдаким бриллиантом острова, то есть местом, где проходили лучшие творческие мероприятия, где люди росли духовно. Мы продолжаем эту традицию, поэтому «ДачаФест» направлен на объединение всех творческих сил молодежи», – приводит «Петербургский дневник» слова директора подростково-молодежного центра «Петроградский» Полины Грудининой.

Мероприятие будет проходить при участии подростково-молодежного центра «Петроградский» и театра «Небесные бродяги» при поддержке администрации Петроградского района.

Отмечается, что вход на фестиваль будет свободным.

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#мероприятия
#культура
#санкт-петербург
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Почти 5 тысяч человек посетили первый день второго этапа фестиваля «Город танцует в парках»
14 августа 2023, 17:58

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Второй этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдет с 12 августа по 2 сентября.

Второй этап фестиваля «Город танцует в парках» стартовал 12 августа в Ликино-Дулёве, Электростали и Ногинске, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. 

Концерт в парке «Дулевский» Орехово–Зуевского посетили около тысячи зрителей, а концерт в парке «Авангард» в Электростали — порядка 2,5 тысяч гостей, а в Центральном парке Богородского округа — 1,5 тысячи человек.


«Несмотря на пасмурную погоду и дождь, зрители не расходились. Это подтверждает важность и актуальность проекта. Мы получили теплый прием от жителей, увидели неподдельные эмоции участников. Уверены, что в такой же яркой, радостной атмосфере пройдут и другие концерты фестиваля», — отметила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Участниками конкурсной программы стали 367 человек.

В финале команды-победители двух этапов фестиваля под руководством ведущих хореографов сразятся за звание победителя, а зрители увидят выступления участников телевизионных шоу и музыкальный концерт. Прямая трансляция гала-концерта пройдет в эфире телеканала «360».

Финалистами, которые выступят на гала-концерте, от Орехово-Зуевского городского округа стала студия танца U-Fam, от Богородского городского округа — дуэт TWIX, от Электростали — танцевальный коллектив Art Project, от Павловского Посада  — Ann Dance.

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове.

Узнать расписание концертов можно на официальном сайте фестиваля.

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В Ассоциации владельцев кинотеатров раскрыли, что известно о дате выхода «Барби» и «Оппенгеймер»
В Ассоциации владельцев кинотеатров рассказали, что известно о выходе «Барби» и «Оппенгеймер»
14 августа 2023, 16:42

Фото: IStock/fieldwork

В сети распространяется информация о датах выхода фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». Отмечается, что самые ожидаемые кинокартины могут появиться на больших экранах в России уже 17 и 24 августа. Отмечается, что фильм Кристофера Нолана выйдет первым, вслед за ним россияне увидят новую работу Марго Робби и Райана Гослинга.
Отмечается, что фильмы получилось завести из Армении. Однако владелец сети кинотеатров «Люмен фильм», член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Павел Поникаровский рассказал «Радио 1», что о датах выхода голливудских фильмах пока неизвестно. Он отметил, что обнародованные даты могут быть фейковой информацией.
«У меня такой информации нет. И ни у кого из моих коллег, которые занимаются этим пока тоже. Я могу списать [анонсы] либо на недостоверную информацию, либо на информацию, которая распространяется в каких-то около профессиональных кругах», — сказал Павел Поникаровский.
Напомним, «Барби» — один из наиболее ожидаемых фильмов 2023 года. Всё потому, что главные роли в этой картине играют Марго Робби и Райан Гослинг. Помимо них в фильме приняли участие Хелен Миррен и Дуа Липа. Премьера кинокартины состоялась в США ещё 19 июля, в мировой прокат фильм вышел 21 июля.

«Оппенгеймер» — ещё одна культовая картина этого года. Её режиссёром стал Кристофера Нолан. Она вышла в прокат вместе с «Барби». В 12-м фильме Нолана снялись Киллиан Мёрфи, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший.

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