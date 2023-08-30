Грандиозный гала-концерт областного фестиваля «Город танцует в парках» состоится 2 сентября

В субботу, 2 сентября, в Пестовском парке городского округа Балашиха пройдет гала-концерт — завершающий этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках».

В гала-концерте примут участие 37 танцевальных команд из 35 городских округов региона, которые одержали победу в отборе первого и второго этапов фестиваля. В финале команды-победители двух этапов фестиваля под руководством ведущих хореографов сразятся за звание победителя, а зрители увидят выступления участников телевизионных шоу и музыкальный концерт, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На сцене также выступят профессиональные артисты-участники телевизионных шоу: DS Crew, Виталий Савченко, сестры Михайлец, Алексей Мечетный, Виталий Уливанов, Брайан и другие.





С начала фестиваля, в конкурсных отборах приняли участие 2 788 человек.

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове.

Узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте фестиваля.

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