Группа Zventa Sventana выступит на фестивале в Зарайске

Фото: Минкульт МО
На фестивале современного искусства «Между прошлым и будущим» выступит группа Zventa Sventana. Концерт пройдёт 14 октября в 17 часов в зарайском ДК им. Леонова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Коллектив создали певица, композитор, аранжировщик, победитель второго сезона шоу-проекта «Голос» Тина Кузнецова и композитор, диджей и продюсер Юрий Усачёв. Музыканты переосмысливают фольклор и адаптируют для современного слушателя.
Треки Zventa Sventana основаны на архивных народных песнях, собранных этнографами XIX и XX веков. Группа смешивает фольклор с электронной музыкой, инди-попом, хип-хопом, неоклассикой и другими жанрами.
Фестиваль «Между прошлым и будущим» стартовал в Зарайске 7 октября.
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Треки Zventa Sventana основаны на архивных народных песнях, собранных этнографами XIX и XX веков. Группа смешивает фольклор с электронной музыкой, инди-попом, хип-хопом, неоклассикой и другими жанрами.
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Лора Луганская