Группа Zventa Sventana выступит на фестивале в Зарайске

В Пушкино в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева» 14 октября начнет работать выставка «Поэзия мурановских пейзажей».

На выставке будет представлено 24 автора, которые работали на территории Мураново, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.





«Этой выставкой мы продолжаем традицию XIX века. <…>Проект ежегодно собирает ценителей русской культуры и художественного аспекта жизни усадьбы и представляет непрерывность этого процесса, питая творчество и объединяя под сводами мурановской усадьбы работы современных художников»,— объяснила куратор выставки «Поэзия мурановских пейзажей» Татьяна Гончарова.





Кроме этого, на выставке впервые будут представлены работы председателя и членов Мытищинской Ассоциации художников.





Стоит отметить, что выставка продлиться с 14 октября по 26 ноября. Также для гостей будут проводиться кураторские экскурсии по выставке и творческие мастер-классы.









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