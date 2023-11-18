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Guardian: Умерла писательница Антония Сьюзен Байетт

18 ноября 2023, 00:52
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Английская писательница, лауреат Букеровской премии Антония Сьюзен Байетт скончалась на 88-м году жизни. О смерти писательницы сообщила The Guardian со ссылкой на издательство Chatto & Windus.
«Мы оплакиваем ее утрату, но нам приятно осознавать, что ее проникновенные произведения будут ослеплять, сиять и преломляться в умах читателей будущих поколений», — сказала глава издательства Клэр Фармер.

Первый роман Байетт «Тень солнца» вышел ещё в 1964 году, но всемирную известность она получила в 1990-м после публикации романа «Обладать», за который писательница была удостоена Букеровской премии. Журнал Time включил это произведение, переведённое более чем на три десятка языков в список 100 лучших романов, написанных на английском языке с 1923 по 2005 год.


Ещё один роман Антонии Байетт «Детская книга» вошел в шорт-лист Букеровской премии в 2009 году. Всего же Байетт является автором более чем двадцати книг.

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#великобритания
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«Просто придурки»: Путин оценил запрещающих общаться деятелям культуры
Путин ответил тем, кто запрещает общаться деятелям культуры
17 ноября 2023, 18:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал «просто придурками» тех, кто пытается запрещать общение деятелям культуры из разных стран.
«Нужно не бояться сотрудничать сегодня, не бояться под зорким и суровым взглядом каких-то деятелей от политики. Люди, которые пытаются запретить деятелям славянской культуры общаться между собой, они, я прошу прощения, если пораню слух людей из области культуры, но они просто придурки», - заявил Путин.
Лидер государства также заявил, что лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, пытаясь фальсифицировать мировую историю.По его словам, подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких, к сожалению, всегда было достаточно, мешает стравливать людей, поэтому лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, и в литературе.

Напомним, Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединённых культур.

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Путин заявил, что лжецы фабрикуют фальшивки в кино, публицистике и литературе
Владимир Путин: лжецы фабрикуют фальшивки в кино, публицистике и литературе
17 ноября 2023, 18:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, пытаясь фальсифицировать мировую историю.
«Подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких, к сожалению, всегда было достаточно, мешает стравливать людей, поэтому лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, и в литературе», - заявил Путин.

По словам главы государства, то, что не укладывается в исторические подделки – «просто вычеркивается», приведя в пример факты замалчивания целых пластов истории искусств Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. «Как будто и не было ничего», - заключил президент.

Он также заявил, что российские власти будут продолжать финансирование культуры и поддерживать творческих людей и организации. Российский лидер подчеркнул, что Россия согласна взаимодействовать со всеми, кто может разделить ее ценности и готов формировать многополярный мир, который будет справедливым.

Напомним, Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединённых культур.

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#россия
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#искусство
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#лидер
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Путин рассказал о поддержке культуры властями
Путин: Россия будет увеличивать финансировать культуры
17 ноября 2023, 17:51

Фото: сайт Кремля

Президент России заявил, что российские власти будут продолжать финансирование культуры и поддерживать творческих людей и организации.
«Россия уже направляет значительные средства на развитие культуры и будет и далее увеличивать финансирование», - заявил глава государства.

По его словам, российские власти будут искать дополнительные резервы для развития культуры, чтобы поддерживать творческих людей и организации.

Он подчеркнул, что Россия согласна взаимодействовать со всеми, кто может разделить ее ценности и готов формировать многополярный мир, который будет справедливым.

Путин назвал среди главных причин напряженности в мире претензии отдельных сил на исключительность, и культурную в том числе. Российский лидер также подверг критике «вульгарную глобализацию» и культурную экспансию, которые, по мнению президента, увеличивают конфликтный потенциал в мире. Кроме того, президент отметил, что предпринимаются попытки отмены русской культуры, но они безуспешны.

Напомним, Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединённых культур.

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#владимир путин
#президент
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#финансирование
#развитие
#лидер
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Глава Русского музея Манилова: Испанцы не хотят ухода русского искусства
17 ноября 2023, 17:51

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Директор Государственного Русского музея Алла Манилова заявила о том, что испанцы продолжают дело музея даже после его ухода из страны.
Она отметила, что речь идёт об испанской Малаге, где ранее располагался филиал музея.

По её словам, испанцы дорожат русским искусством и не хотят его исчезновения из страны.

«Сегодня они не могут называться филиалом Русского музея, так как мы не даём им такого права. Еще когда я работала в Министерстве культуры, моим решением мы вывезли оттуда коллекции. Но испанцы сами продолжают позиционировать прежний филиал как центр русского искусства. Уже без упоминания Русского музея. Важно то, что они не хотят, чтобы русское искусство уходило оттуда», — поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Манилова.

При этом, она добавила, что из-за недружественной политики Испании культурные ценности России туда отправляться не будут.

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Гергиев прокомментировал возможное назначение на пост директора Большого театра
17 ноября 2023, 17:20

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев прокомментировал возможное назначение на пост директора Большого театра.
По его словам, он не искал возможности работать ещё больше, чем сейчас.

«Я достаточно занят и не искал возможности работать ещё больше», — сказал Валерий Гергиев в беседе с Павлом Зарубиным. 
По словам Гергиева, при понимании возложенных обязанностей территориальные рамки стираются.

«Есть представление, как мне кажется, о том, что такое наши обязанности. Вот когда все три сходятся в какой-то гармонии, мне кажется, уже неважно — два города, три театра, четыре региона, пять стран», — сказал Валерий Гергиев. 
Сейчас должность главы Большого театра занимает Владимир Урин. Пресс-служба театра не стала комментироваьть «Известиям» сообщения о подаче Уриным заявления на увольнение. Forbes, ссылаясь на осведомленный источник, пишет, что заявление ужжже  подписали. 

«Решение о назначении Гергиева принял лично Путин. Для президента он этакий Михалков от театра», — написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.
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В России хотят запустить аналог «Евровидения»
#театр
#новости
#культура
#искусство
#россия
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Депутат Шолохов поддержал создание конкурса «ИнтерВидение»
17 ноября 2023, 17:17

Фото: istockphoto.com/lapandr

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов одобрил создание конкурса «ИнтерВидение».
При этом, по его мнению, нужен не аналог «Евровидению», а именно своё шоу, которое объединить творческих и талантливых людей.

«Я поддерживаю любое решение, направленное на создание подобных событий. Причём я бы не стал создавать альтернативу. Надо сделать действительно своё и то, что будет объединять талантливых людей. Любой подобный конкурс с участием стран БРИКС может быть шире «Евровидения». И это касается не только музыкального конкурса, но и спортивных соревнований, а также кинофорумов», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шолохов.

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#конкурс
#шоу
#россия
#музыка
#творчество
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Forbes: Директор Большого театра Урин решил уволиться
Forbes: Директор Большого театра Урин написал заявление об увольнении
17 ноября 2023, 16:00

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление на увольнение по собственному желанию имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Как сообщает Forbes, ссылаясь на осведомленный источник, заявление подписали. По данным издания, новой Главой Большого театра будет назначен дирижер, художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Кроме того, информацию подтвердила журналистка Ксения Собчак.

«Решение о назначении Гергиева принял лично Путин. Для президента он — этакий Михалков от театра», — написала журналистка в своем телеграм-канале. 
Ранее сообщалось, что у госпитализированного народного артиста РФ и худрука Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ксения собчак
#увольнение
#заявление
#михалков
#путин
#театр
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В России хотят запустить аналог «Евровидения»
Глава Минкульта Любимова предложила создать музыкальный конкурс «Интервидение»
17 ноября 2023, 12:59

Фото: iStock/cookelma

Министр культуры России Ольга Любимова предложила министрам дружественных государств создать общую Евразийскую кинопремию и музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+», или «ИнтерВидение». Об этом сообщает РИА Новости.
Российский министр обратилась к своим коллегам в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Любимова отметила, что Россия стремится активно продвигать различные культуры в современном многополярном мире, поэтому предлагает сразу два новых формата для сотрудничества. 

Министр отметила, что концепцию кинофестиваля и музыкального конкурса позднее представит гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Он, в свою очередь, подчеркнул, что мероприятия будут проводиться ежегодно. Первое событие планируется уже в следующем году. 

Эрнст добавил, что музыкальный конкурс будет совершенно свободным от политических ограничений, поэтому все желающие смогут открыто представлять свои произведения.

Изначально с инициативой запустить аналог «Евровидения» с артистами из дружественных государств выступили в Госдуме весной 2023 года.

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#минкультуры рф
#россия
#конкурс
#мероприятия
#евровидение
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«Первый канал» планирует снять фильм с цифровыми копиями советских актёров
«Первый канал» может снять «Семь самураев» с цифровыми копиями артистов СССР
16 ноября 2023, 20:42

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Первый канал» планирует снять новую версию фильма «Семь самураев» с использованием цифровых аватаров известных советских актёров. Об этом рассказал гендиректор телеканала Константин Эрнст во время IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Он рассказал, что в картине будет семь главных героев, лишь двух из которых сыграют современные артисты. Остальные семь персонажей исполнят аватары великих советских актёров. 

Главной задачей, которая стоит перед создателями, является поиск артистов, которые смогут сыграть в цифровых образах своих предшественников, подчеркнул Эрнст. По его словам, мало того, что внешний вид артиста передаёт компьютер. Важна именно сама актёрская игра, которую должен представить современный артист. Перед ним стоит непростая задача – передать движения, манеру речи и эмоции прославленных артистов прошлого.

Напомним, что в сюжете фильма «Семь самураев» японского режиссёра Акиро Куросавы – события Гражданской войны в восточной стране в XVI веке. Для защиты своего поселения местные жители нанимают семерых самураев, которым удаётся сплотить народ.

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