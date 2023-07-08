Фото: Сергей Хакимов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил VI фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей», на котором впервые в Подмосковье выступил в полном составе Большой театр. Об этом «Радио 1» сообщила Пресс-служба губернатора и Правительства Московской области».
«Стабильность – признак мастерства, как говорят. Максим Исаакович (Дунаевский), спасибо вам, вы 6 лет руководите фестивалем и 6 лет привлекаете самых одарённых музыкантов. Хочу сказать слова благодарности Владимиру Георгиевичу (Урину) и всему вашему коллективу за этот большой музыкальный праздник и внимание к нашему Подмосковью. Спасибо вам, дорогие зрители – сегодня полный зал, а это самое главное», – сказал Андрей Воробьёв.
Артисты Большого театра выступили на площадке музея «Новый Иерусалим» в Истре, где представили оперу «Алеко» в концертном исполнении и поэму «Колокола» по мотивам стихотворения Эдгара По. Они ещё раз исполнят эти произведения в заключительный день фестиваля, 9 июля.
«Мы с большим удовольствием приняли приглашение участвовать в фестивале «Лето. Музыка. Музей». Вообще, это прекрасная идея – фестиваль на открытом воздухе. Сегодня замечательный вечер и, надеюсь, такой же будет завтра. Мы привезли сюда произведения Сергея Васильевича Рахманинова, которые, как мне кажется, очень соответствует духу времени и этому потрясающему месту – одноактная опера «Алеко» и симфоническая поэма «Колокола», – рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
В этом году фестиваль посвящён 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. На фестивале звучат его знаменитые сочинения вместе с музыкой авторов, которые были ему близки или повлияли на творчество: Чайковского, Римского-Корсакова, Аренского и др.
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» организован музеем «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией при поддержке правительства региона и Министерства культуры РФ. Участниками мероприятия стали как начинающие артисты, так и уже признанные. Среди них – лауреаты конкурса им. Чайковского Вадим Руденко и Гайк Казазян, победители Первого международного музыкального конкурса им. Рахманинова пианист Иван Бессонов и дирижер Филипп Селиванов.
В этом году фестивальное пространство стало гораздо шире. Концерты проходят на открытой площадке с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Каждый день мероприятие посещают более 1600 гостей. По традиции, зрители, купившие билет на фестиваль, смогут бесплатно посетить выставки и экспозиции музея «Новый Иерусалим».
Читайте также:
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре открыли сочинениями Рахманинова
На фестивале «Лето. Музыка. Музей» в «Новом Иерусалиме» ждут около 8 тыс зрителей
Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль рыбной ловли
Анастасия Чинкова