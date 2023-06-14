Химкинские студенты будут давать концерты в подмосковных военных госпиталях

Фото: администрация г.о. Химки
«Это событие стало продолжением совместной работы Минобороны и Минкультуры России в сфере патриотических проектов, популяризации армейской культуры, поддержки участников специальной военной операции и их семей», – рассказали в военном ведомстве.
Отметим, что 1 июля 2023 года произойдет увеличение размеров заработных плат сотрудников бюджетной сферы. Подробности в ходе ежегодного обращения к гражданам раскрыл губернатор Московской области.
"С 1 июля мы поддержим отдельные категории работников - медики, соцработники и работники культуры. Мы проиндексируем зарплаты от 8% до 10%. Увеличение коснется порядка 110 тысяч человек, а уровень доплат (в зависимости от позиций) составит от 5 до 12 тысяч рублей плюсом", - сказал губернатор Андрей Воробьев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что химкинский депутат снял документальный фильм о помощи жителям Донбасса.