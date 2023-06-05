«Химкинский Бэнкси» создал граффити о преемственности поколений русских солдат

Фото: администрация г.о. Химки
На изображении – мальчик в папиной тельняшке, расставляющий на полке русских солдатиков разных периодов. Автор посвятил граффити преемственности поколений российских военнослужащих.
«В работе «Стойкий!», или «Папина тельняшка» я затронул тему безопасности рубежей нашей страны в связи с последними событиями. Помню мультик «Стойкий оловянный солдатик», который воодушевил меня показать мужество и надёжность русского солдата-победителя через поколения. Как говорил Александр Суворов, «там, где пройдёт олень, там пройдёт и русский солдат. Там, где не пройдёт олень, всё равно пройдёт русский солдат», – рассказал автор.Работа «Стойкий!» выполнена в трафаретной технике. Солдатики были нарисованы цветными карандашами на картоне, а затем отсканированы для уличной работы.
«Меня часто называют химкинским Бэнкси, но я против этого сравнения. Считаю, что у каждого художника свой путь и свой подход», – поделился Артём.Уличным искусством Артохот увлёкся в период пандемии. За это время он создал такие работы, как «Цветик-восьмицветик», Shame, «Правда», «Дома!», «Баффити», «Гармония», «Магнит» и другие.
Как ранее сообщало «Радио 1», в Химках начался новый сезон проекта «Кинопарк».