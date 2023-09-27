Hollywood Reporter: Забастовка американских сценаристов закончится в среду

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«Таковы результаты голосования руководства гильдии, которые решили допустить до работы 11,5 тыс. её членов», — говорится в публикации.По данным издания, теперь сценаристы смогут представлять, писать, дорабатывать свои произведения и проводить рабочие встречи. Сообщается, что были достигнуты предварительные соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США .
Протест стартовал 14 июля 2023 года и практически парализовал все производство в американской киноиндустрии. Актеры и сценаристы требуют увеличения оплаты труда, компенсации переработок, а также выступают за ограничение использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.
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