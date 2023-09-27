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Hollywood Reporter: Забастовка американских сценаристов закончится в среду

27 сентября 2023, 03:55
Фото: iStock/Bet_Noire

Фото: iStock/Bet_Noire

Американская гильдия сценаристов в среду, 27 сентября, завершит свою забастовку, которая длилась пять месяцев. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.
«Таковы результаты голосования руководства гильдии, которые решили допустить до работы 11,5 тыс. её членов», — говорится в публикации.

По данным издания, теперь сценаристы смогут представлять, писать, дорабатывать свои произведения и проводить рабочие встречи. Сообщается, что были достигнуты предварительные соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США .



Прошлая забастовка сценаристов, проходившая в 2007-2008 годах, нанесла ущерба в 2,1 млрд долларов. Нынешняя же лишила экономику штата Калифорния уже как минимум пяти миллиардов.

Протест стартовал 14 июля 2023 года и практически парализовал все производство в американской киноиндустрии. Актеры и сценаристы требуют увеличения оплаты труда, компенсации переработок, а также выступают за ограничение использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.


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#кино
#сша
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Полиция задержала всех подозреваемых в избиении мужчины у ТЦ в Щёлкове
27 сентября 2023, 00:30

Фото: iStock/Dzurag

В полиции сообщили о задержании всех подозреваемых в избиении мужчины около торгового центра в Щёлкове. Как рассказали в подмосковном областном главке МВД, пятеро мужчин в возрасте от 20 до 25 лет, уже доставлены в ОВД.
«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены и доставлены в территориальный отдел все участники конфликта, произошедшего в городе Щелково. Ими оказались пятеро молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По данным СК, задержанные (предположительно, мигранты) возле торгового центра нецензурно высказывались в отношении девушки, которая гуляла с малолетним ребёнком. За неё вступился супруг — однако после того, как он сделал молодым людям замечание, те в ответ избили его.

В ходе потасовки перевернулась детская коляска, из-за чего ребенок упал на землю. Девочка была доставлена в больницу и отпущена после оказания помощи.

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#московская область
#полиция
#задержание
#избиение
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В Зарайске впервые проведут фестиваль – тотальную инсталляцию «Между прошлым и будущим»
26 сентября 2023, 22:43

Фото: Минкульт МО

В городском округе Зарайск впервые в Подмосковье будет организована тотальная инсталляция «Между прошлым и будущим». Фестиваль, который пройдёт с 7 октября по 12 ноября, объединит традиции и современность, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Проект объединит выставки современных художников, театрально-гастрономические проекты, концерты и мастер-классы. Участниками станут художники, музыканты и театральные деятели. Один из исторических домов в центре города будет расписан стрит-арт художником Евгением Ches’ом. На двух других появятся цитаты Достоевского. Запланированы мастер-классы от художников», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Фестиваль откроется 7 октября на новой площадке в купеческом особняке поэта-революционера Григория Мачтета выставкой под кураторством Полины Аскери. В экспозиции – работы семи современных художников, созданные под впечатлением от Зарайска. Особняк станет первой городской галереей современного искусства.
 
В рамках фестиваля проведут арт-конкурс, во время которого на домах появятся граффити, а на улицах – арт-объекты, навигация и малые архитектурные формы, интерпретирующие культурные коды города. Это Достоевский и миры его произведений, осётр, гусь и бизон, относящийся к шедеврам первобытного искусства. 
 
К старту фестиваля откроют аутентичную кофейня и стильный корнер «Керамика «Дымов». В качестве декора будут использованы только природные материалы – дерево, травы и керамика. 
 
В октябре и ноябре гости станут участниками уличных спектаклей о достопримечательностях, культурном коде и смыслах города. 
 
14 октября в Зарайском кремле под открытым небом выступит группа ZVENTA SVENTANA. Это проект российской певицы, композитора, аранжировщика, победитель второго сезона шоу-проекта «Голос» Христины Кузнецовой и российского композитора, диджея и продюсера Юрия Усачёва

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В Подмосковье пройдут интересные экскурсии и выставки 27 сентября в День туризма

Госдума учредила медаль имени режиссёра Станислава Говорухина

Стало известно, куда пропал Никита Михалков
 

 
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#минкульт мо
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Госдума учредила медаль имени режиссёра Станислава Говорухина
26 сентября 2023, 19:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума учредила медаль имени советского и российского режиссёра Станислава Говорухина. Об этом сообщает РИА Новости.
Медаль получит статус ведомственной награды Госдумы. 

Награждать её будут выдающихся деятелей культуры, гуманитарной сферы, международного сотрудничества и патриотического воспитания. Уточняется, что награду смогут получить как граждане России, так и иностранцы.

Председатель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский отметил, что Станислав Говорухин более двадцати лет возглавлял комитет Госдумы по культуре. Он внёс вклад в культурную, общественную и политическую жизнь России.

Спикер Госдумы Вясеслав Володин ещё в конце июня предложил учредить эту медаль.

Уточняется, что оформление награды уже утверждено. Её украсит портрет Говорухина.

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#госдума
#культура
#режиссёр
#кино
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В Подмосковье пройдут интересные экскурсии и выставки 27 сентября в День туризма
26 сентября 2023, 13:26

Фото: istockphoto.com/jenoche

Во Всемирный день туризма 27 сентября жителей и гостей Подмосковья ожидают интересные мероприятия, среди которых выставки, экскурсии и викторины.
«27 сентября подмосковные музеи, дома культуры и библиотеки подготовили для посетителей немало сюрпризов. Среди которых бесплатные обзорные и виртуальные экскурсии, викторины, выставки, презентации, познавательно-развлекательные программы и интерактивные занятия», – приводит АГН «Москва» слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Так, например, в библиотеках региона состоятся виртуальные экскурсии и путешествия, игровые и познавательно-развлекательные программы, выставки, презентации.

Кроме этого, 27 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвящённый столетию поэта Расула Гамзатова. Как передают «Дни.ру», в концерте примут участие Лев Лещенко, Полад Бюльбюль Оглы, Евгений Князев, Александр Олешко, Андрей Гусев и др.

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#подмосковье
#москва
#праздник
#экскурсии
#музеи
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Стало известно, куда пропал Никита Михалков
News.ru рассказали, куда пропал Никита Михалков и его программа «Бесогон»
25 сентября 2023, 21:57

Фото: сайт Кремля

Известный режиссер Никита Михалков, который в начале лета оказался в больнице, вышел на связь.
В беседе с изданием NEWS.ru он рассказал подробности своей жизни.

По словам родственников Михалкова, он попал в больницу запланировано. После выписки режиссер несколько раз появлялся в медийном поле, а затем пропал.  
Михалков объяснил, что после лечения он отправился в Нижний Новгород, где ставил спектакль по собственному сценарию. Никита Сергеевич добавил, что он не бежал от проблем, а решил заняться творчеством.

Свидетели также утверждают, что на публике режиссер выглядел здоровым и передвигался без трости.

Кроме того, Михалков прокомментировал ситуацию с программой «Бесогон ТВ», которая закрылась в мае 2020 года. По мнению режиссера, это следствие цензуры и в скором времени передача вернется на телеэкраны и продолжит освещать производящее в мире.

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Юрий Лоза выступил против каверов своих хитов

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На праздник «Поющие под дождём» в подмосковные парки пришли более 15 тысяч человек

#спектакль
#режиссёр
#михалков
#нижний новгород
#москва
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Юрий Лоза выступил против каверов своих хитов
25 сентября 2023, 19:04

Фото: istockphoto.com/nantonov

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не хотел бы, чтобы кто-либо перепевал его песни.
Он отметил, что не понимает смысл каверов своих хитов, поскольку и сам способен их исполнять.

«Особенно часто меня просят отдать на переделку мой «Плот». Аранжировки хотят ей добавить новые, речовки, осовременить по-всякому. Много есть вариантов, как можно взять, и из песни сделать что-то другое. Но я не хочу ничего менять! Песня нравится людям, она живет своей жизнью, так зачем ее лишний раз трогать?» — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Лоза.

Ранее Диме Билану не понравилось выступление дочери Сергея Трофимова Елизаветы на шоу «Голос. Уже не дети». Так, во время прослушивания выступления 15-летней Елизаветы Трофимовой, артист раскритиковал девушку и обвинил в отсутствии индивидуальности.

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#творчество
#культура
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Самый известный российский цыган Марцинкевич выступит в Петербурге
25 сентября 2023, 18:47

Фото: istockphoto.com/Sonate

Самый известный российский цыган Александр Марцинкевич со своим коллективом «Кабриолет» выступит в Санкт-Петербурге 18 октября.
«Люди всегда чувствуют, когда с ними разговаривают от всего сердца, тогда песни дотрагиваются до души. Когда написано честно, спето честно, и в группе каждый участник не играет на сцене, а живёт. Когда артисты становятся «звездами» и забывают о своем зрителе, это большая потеря. Для меня зритель – моя награда и мой успех», — сказал в беседе с «Петербургским дневником» исполнитель.

А в музее «Княжий Двор» в городском округе Павловский Посад Московской области состоялся VI фестиваль «День пареной репы», на котором побывали свыше 2 тысяч гостей. В рамках праздника гостям были представлены необычные блюда из репы, капусты, моркови и других овощей.

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#санкт-петербург
#мероприятия
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На праздник «Поющие под дождём» в подмосковные парки пришли более 15 тысяч человек
25 сентября 2023, 17:33

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 23 сентября, в 70 парках Московской области прошло мероприятие «Поющие под дождём».

Для гостей мероприятия во всех парках была подготовлена культурно-развлекательная программа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия гости смогли посетить концертные программы, украшенные аллеи яркими подвесными зонтами, массовый флешмоб с зонтами и демонстрация авторских зонтиков, также для гостей были подготовлены площадки для нанесения аквагрима, гости смогли провести осеннюю фотосессию с профессионалом или самостоятельно сделать снимки в фотозоне «Краски осени».

Кроме того, во всех парках состоялись ярмарки, флешмобы, конкурсы, мастер-классы, лекции для детей, ретро-дискотеки и многое другое.


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#флешмоб
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#программа
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#ярмарки
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В Подмосковье более 2 тысяч гостей посетили фестиваль «День пареной репы»
25 сентября 2023, 17:17

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее «Княжий Двор» в городском округе Павловский Посад состоялся VI фестиваль «День пареной репы», на котором побывали свыше 2 тысяч гостей.

В рамках праздника гостям были представлены необычные блюда из репы, капусты, моркови и других овощей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости могли увидеть, попробовать такие блюда как: суп-пюре из репы с тыквой, каша в тыкве, морковь с имбирём и тарталетки из капусты.

Кроме того, для гостей фестиваля была подготовлена праздничная программа и ярмарка.

Фестиваль «День пареной репы» проводится в Павловском Посаде с 2018 года. 

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