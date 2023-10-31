Хор «Мелодия» получил две золотые медали Дальневосточной хоровой олимпиады-2023

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Хор «Мелодия» Жуковской детской школы получил две золотые медали Дальневосточной хоровой олимпиады-2023. Об этом сообщили этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Так, хор получил награды в номинации «Старшие детские хоры» (11-17 лет) и «Современная музыка».
Уточняется, что программа олимпиады состояла из конкурсных прослушиваний в 12 номинациях, мастер-классов от членов жюри, торжественной церемонии открытия и закрытия.
В жюри были профессоры из Казани, Москвы, Минска и Шанхая.
Читайте также:
В Петербурге откроется фотовыставка снимков блокадной поры
В Детскую музыкальную школу в Жуковском закупили новые инструменты
Приём заявок на фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье окончится 1 ноября
Уточняется, что программа олимпиады состояла из конкурсных прослушиваний в 12 номинациях, мастер-классов от членов жюри, торжественной церемонии открытия и закрытия.
«Дальневосточная хоровая олимпиада – это яркое событие, которое объединяет любителей хоровой музыки из всех регионов России и из-за рубежа и помогает продвигать и развивать этот прекрасный вид искусства. Хоровой форум является не только площадкой для проявления творческих способностей, но и возможностью для обмена опытом и знаниями между участниками», – приводит пресс-служба слова руководителя хора «Мелодия», заслуженного работника культуры Московской области Елены Меденцевой.
Читайте также:
В Петербурге откроется фотовыставка снимков блокадной поры
В Детскую музыкальную школу в Жуковском закупили новые инструменты
Приём заявок на фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье окончится 1 ноября
Мелисса Тимофеева