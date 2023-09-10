ИИ впервые выступил солистом вместе с Большим симфоническим оркестром

Коломенский художник, член Союза художников России, Роман Кудакаев работает в технике масляной живописи. Его произведения находятся в нескольких музейных центрах, а также его работы есть в частных коллекциях в РФ и за рубежом, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка уже представлена в Коломенской картинной галерее, продлится она до 17 сентября 2023 года.

С подробностями мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте галереи.

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