ИИ впервые выступил солистом вместе с Большим симфоническим оркестром

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Искусственный интеллект по ходу исполнения добавлял в композицию новые элементы, став соавтором симфонии.
По словам корреспондента РИА Новости, зрители были в восторге от такого представления, были слышны крики «браво» и раздавались аплодисменты.
VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке сегодня, 10 сентября. Он пройдёт до 13 сентября на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
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