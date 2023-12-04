Инклюзивный концерт прошел в мытищинском ДК «Яуза»

Один из самых необычных музеев Подмосковья – «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» отмечает день рождения. Празднование запланировано на 2 декабря. В этот день все гости смогут поучаствовать в мастер-классах, отобедать солянкой и проявить фотографии.