Инклюзивный концерт прошел в мытищинском ДК «Яуза»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Грандиозный инклюзивный концерт состоялся в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Концерт был организован для людей с инвалидностью, детей-инвалидов различных нозологий, а также военнослужащих, получивших инвалидность в ходе участия в СВО, проживающих на территории Московской области.
Открыла своим выступлением праздничное мероприятие народная артистка России Лариса Долина.
Стоит отметить, что концерт направлен на привлечение внимания общества, предпринимателей и власти к инклюзии и вернуться к вопросам инклюзивного образования и социального предпринимательства. кроме этого, такие мероприятия помогают людям с инвалидностью ощутить себя частью не только социального, но и культурного общества.
Читайте также:
ХК «Куньлунь» обыграл в Мытищах лидера Запада КХЛ «Спартак»
В Московской области пройдут зимние театральные выступления
В Мытищах полностью завершили строительство ЖК «Датский квартал»
Открыла своим выступлением праздничное мероприятие народная артистка России Лариса Долина.
«Я очень рада быть сегодня вместе с вами. Такие дни должны быть 365 дней в году, чтобы чествовать вас и помогать вам», – отметила Лариса Долина.Также на сцене выступили дети-инвалиды, которые принимали участие во Вворых международных детских инклюзивных творческих играх.
Стоит отметить, что концерт направлен на привлечение внимания общества, предпринимателей и власти к инклюзии и вернуться к вопросам инклюзивного образования и социального предпринимательства. кроме этого, такие мероприятия помогают людям с инвалидностью ощутить себя частью не только социального, но и культурного общества.
Читайте также:
ХК «Куньлунь» обыграл в Мытищах лидера Запада КХЛ «Спартак»
В Московской области пройдут зимние театральные выступления
В Мытищах полностью завершили строительство ЖК «Датский квартал»
Мира Полтева