Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles

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Пол Маккартни заявил о выходе последней песни The Beatles, созданной с помощью ИИ
Британский музыкант Пол Маккартни сообщил, что искусственный интеллект воссоздал голос солиста Леннона в «последней пластинке» коллектива. Маккартни не стал говорить о названии песни, однако есть предположение, что речь идет о композиции Джона Леннона под названием Now and Then.
Музыкант поделился, что современная технология была использована для «извлечения» голоса Леннона из старой демозаписи. Маккартни уточнил, что выход песни планируется в 2023 году.
Ранее «Радио 1» сообщало о вероятности нейросети заменить человеческий интеллект.
Музыкант поделился, что современная технология была использована для «извлечения» голоса Леннона из старой демозаписи. Маккартни уточнил, что выход песни планируется в 2023 году.
Екатерина Коршунова