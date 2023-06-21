Из Казани на Сабантуй в Дубну привезут тонну чак-чака

Фото: пресс-служба Сабантуя в Дубне
На фестивале пройдёт массовое чаепитие из гигантских самоваров
Татарстан установит в Дубне рекорд по массовому чаепитию, угостив участников Сабантуя чаем из трёх гигантских самоваров. Масштабный татарский народный праздник пройдёт в Дубне 24 июня. В город доставят тонну чак-чака, сообщили организаторы фестиваля.
Одним из центральных событий праздника станет презентация на главной площади города огромного десерта – традиционного татарского лакомства чак-чак в форме Московской области. Национальное кулинарное изделие татар и башкир, приготовленное по старинным рецептам из мёда с экологически чистых лугов Татарстана, привезут накануне празднования из Казани.
Ещё один сюрприз, который организаторы приготовили для гостей фестиваля, – возможность узнать своё происхождение и этническую принадлежность. Для этого будет предложено сдать ДНК-тест Genotek, который поможет узнать, какие народы оставили след в геноме житеелй Московской области. В исследование включено 548 народов мира.
Гости также познакомятся с традициями и бытом татар, продегустируют национальные блюда, примут участие в национальных спортивных соревнованиях – беге с коромыслом, беге в мешках, перетягивание каната и других.
Ранее жителям Подмосковья рассказали, что ждёт детей на Сабантуе в Дубне.
Одним из центральных событий праздника станет презентация на главной площади города огромного десерта – традиционного татарского лакомства чак-чак в форме Московской области. Национальное кулинарное изделие татар и башкир, приготовленное по старинным рецептам из мёда с экологически чистых лугов Татарстана, привезут накануне празднования из Казани.
«Каждый гость сможет продегустировать хрустящее угощение и узнать о секретах приготовления чак-чака, без которого не обходится ни один татарский праздник», – сообщил Нияз Сабиров, владелец чайной компании «ЧайЧак stories», которая организует оригинальную подачу чак-чака в Дубне.Организаторы праздника угостят участников чаем из трёх самоваров по 200, 300 и 700 литров. Каждый сможет выбрать чай по душе и заварить его в специальных стаканчиках, на дне которых под мембраной будут находиться крупнолистовой чёрный чай, травы и ягоды.
Ещё один сюрприз, который организаторы приготовили для гостей фестиваля, – возможность узнать своё происхождение и этническую принадлежность. Для этого будет предложено сдать ДНК-тест Genotek, который поможет узнать, какие народы оставили след в геноме житеелй Московской области. В исследование включено 548 народов мира.
Гости также познакомятся с традициями и бытом татар, продегустируют национальные блюда, примут участие в национальных спортивных соревнованиях – беге с коромыслом, беге в мешках, перетягивание каната и других.
Ранее жителям Подмосковья рассказали, что ждёт детей на Сабантуе в Дубне.
Лора Луганская