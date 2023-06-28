Картина «Дама с веером» художника Густава Климта продана на аукционе в ЕС за рекордные $108,7 млн

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Это максимальная в истории Европы сумма среди произведений искусства, ушедших с молотка
Картина «Дама с веером» австрийского художника Густава Климта стала самой дорогой из когда-либо проданных в Европе, сообщает РИА Новости. Портрет, выполненный мастером в конце XIX – начале XX века, был приобретен 27 июня на аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордные $108,7 млн (£74 млн).
Ранее самой дорогой картиной, проданной на европейском аукционе, была работа Клода Моне из серии «Нимфеи», которую продали за $80,4 млн на аукционе Christie’s в 2008 году. Более того, картина Климта в принципе поставила рекорд по стоимости аукционных продаж среди созданных в Европе произведений искусства. Предыдущий рекорд в Европе составлял £65 млнза скульптуру «L'homme qui marche I» швейцарского художника Альберто Джакометти, которая была выставлена на аукционе Sotheby's в Лондоне в 2010 году.
Новой обладательницей «Дамы с веером» стала художественный консультант Патти Вонг, которая почти три десятка лет
сотрудничала с аукционным домом Sotheby’s. В декабре минувшего года гонконгская специалистка покинула компанию «для расширения глобального охвата».
Ранее стало известно, что на аукцион, который пройдет 26 сентября, выставили шляпу американского короля поп-музыки Майкла Джексона. Именно в нем он впервые продемонстрировал «лунную походку», которая стала его фирменным танцевальным движением. Стартовая цена этого лота составит €60-100 тыс. (примерно 5,5-9,2 млн рублей).
Ранее самой дорогой картиной, проданной на европейском аукционе, была работа Клода Моне из серии «Нимфеи», которую продали за $80,4 млн на аукционе Christie’s в 2008 году. Более того, картина Климта в принципе поставила рекорд по стоимости аукционных продаж среди созданных в Европе произведений искусства. Предыдущий рекорд в Европе составлял £65 млнза скульптуру «L'homme qui marche I» швейцарского художника Альберто Джакометти, которая была выставлена на аукционе Sotheby's в Лондоне в 2010 году.
сотрудничала с аукционным домом Sotheby’s. В декабре минувшего года гонконгская специалистка покинула компанию «для расширения глобального охвата».
Ранее стало известно, что на аукцион, который пройдет 26 сентября, выставили шляпу американского короля поп-музыки Майкла Джексона. Именно в нем он впервые продемонстрировал «лунную походку», которая стала его фирменным танцевальным движением. Стартовая цена этого лота составит €60-100 тыс. (примерно 5,5-9,2 млн рублей).
Артем Путинцев