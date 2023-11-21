Картины из Красноармейска вошли в художественный альбом «Россия-Индия: сад дружбы» 

Фото: Екатерина Мелкозерова
Картины из Красноармейска вошли в уникальный художественный альбом «Россия-Индия: сад дружбы». Накануне в Галерее искусств Зураба Церетели состоялась презентация научного издания.
Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский, альбом «Россия-Индия: сад дружбы» появился благодаря Российской академии художеств. Его создали по итогам одноименного академического выставочного проекта, прошедшего в год 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией. В издание попали две акварельные работы Виктора Климашина из собрания картинной галереи Красноармейска.
По словам директора картинной галереи Аркадия Зражевского, картины из Красноармейска не в первый раз участвуют в подобных экспозициях. Информация остаётся на сайтах российских музеев и больших выставочных площадках. Благодаря этому картинная галерея получила известность по всей стране.
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«В Красноармейск несколько лет назад безвозмездно передал работы художника его сын. В альбом вошли две работы Виктора Климашина, которые он написал во время командировки в Индию. Виктор Климашин был одним из лучших акварелистов в истории СССР. Его имя звучит в энциклопедиях и справочниках по искусству», — рассказали в администрации муниципалитета.
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Екатерина Шмакова