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Картины из Красноармейска вошли в художественный альбом «Россия-Индия: сад дружбы»

Картины из Красноармейска вошли в альбом «Россия-Индия: сад дружбы»
21 ноября 2023, 16:37
Фото: Екатерина Мелкозерова

Фото: Екатерина Мелкозерова

Картины из Красноармейска вошли в уникальный художественный альбом «Россия-Индия: сад дружбы». Накануне в Галерее искусств Зураба Церетели состоялась презентация научного издания.
Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский, альбом «Россия-Индия: сад дружбы» появился благодаря Российской академии художеств. Его создали по итогам одноименного академического выставочного проекта, прошедшего в год 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией. В издание попали две акварельные работы Виктора Климашина из собрания картинной галереи Красноармейска.
«В Красноармейск несколько лет назад безвозмездно передал работы художника его сын. В альбом вошли две работы Виктора Климашина, которые он написал во время командировки в Индию. Виктор Климашин был одним из лучших акварелистов в истории СССР. Его имя звучит в энциклопедиях и справочниках по искусству», — рассказали в администрации муниципалитета.

По словам директора картинной галереи Аркадия Зражевского, картины из Красноармейска не в первый раз участвуют в подобных экспозициях. Информация остаётся на сайтах российских музеев и больших выставочных площадках. Благодаря этому картинная галерея получила известность по всей стране.

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#художник
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В Пушкино стартовал фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского»
21 ноября 2023, 19:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

В Пушкино стартовал межрегиональный молодежный фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского». Его официальное открытие прошло в понедельник в Пушкинском музыкально-драматическом театре.
Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский, в первый конкурсный день зрителям показали две постановки. Со спектаклем «Не покидай свою планету» по мотивам повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери на сцену вышли актёры театра «Синяя птица» из Красноармейска. А детский драматический театр «Бархат» из Ивантеевки представил «Щелкунчика».

Фестиваль продлится до 25 ноября. В его программе выступления 14 детских и юношеских коллективов из областей Центрального федерального округа.

Напомним, помимо конкурсной программы коллективы ждут творческие лаборатории, во время которых профессионалы театрального мира будут делиться с юными актёрами секретами мастерства. А для руководителей театральных студий пройдут отдельные образовательные семинары.

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#пушкино
#театр
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В Болдино прошла торжественная церемония открытия памятника Василию Татищеву
21 ноября 2023, 16:54

фото: Константин Семенец

Под Солнечногорском в деревне Болдино прошла торжественная церемония открытия памятника В.Н.Татищеву. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский торжественно открыли памятки государственному деятелю эпохи Петра I - Василию Татищеву.

«Сегодня очень приятное событие. Я хочу поблагодарить и историков, и архитекторов, каждого, кто нашел время, возможность прийти, приехать сюда. И, конечно, наших друзей из Екатеринбурга. Великий человек заложил великий город. <…> Прекрасно, что мы, наши внуки будем помнить, кто делал и делает нашу страну сильной и могучей. Владимир Ростиславович (Мединский, помощник Президента РФ, председатель РВИО), я хочу в вашем лице поблагодарить все военно-историческое общество. Вы человек, который двигает очень важные и добрые дела», - поблагодарил на открытии Андрей Воробьёв.

Памятник установили на территории сквера старинной усадьбы Татищевых «Болдино», где историк провел последние годы жизни. Кроме этого, с апреля 2023 года РВИО занимается её восстановлением.

Стоит отметить, что на мероприятии присутствовала правнучка Василия Татищева - Марианна Дмитриевна. Она является профессором и  кандидатом исторических наук,  а также долгие годы преподавала в Московском государственном институте культуры и  возглавляла Фонд «Содействия сохранения наследия В.Н. Татищева». 

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В Красногорске выступили участники творческой лаборатории современных композиторов
21 ноября 2023, 16:45

Фото: администрация г. о. Красногорск

В Красногорске впервые прошёл концерт финалистов VIII-й Международной творческой лаборатории современных композиторов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Участников и зрителей выступления встретила усадьба «Знаменское – Губайлово».
На концерте под названием «Открытый космос – бесконечность» были представлены уникальные произведения, написанные специально для двух коллективов. Это русский камерный оркестр «Усадьба» и фольклорный ансамбль «Поверье».  

Работа лаборатории стартовала четыре месяца назад. С коллективами занимались прошедшие отбор композиторы Алина Мухаметрахимова, Валентин Бездетко и Екатерина Хмелевская из Москвы, Рачья Есаян из Подольска и Лизавета Лобан из Минска.  
«Цель проекта – позволить современным композиторам провести эксперимент и разработать свою нотацию, сочинить произведения специально для репертуара нашего оркестра и фольклорного ансамбля», – рассказала автор проекта, директор усадьбы Елена Климова
Русский камерный оркестр «Усадьба» и фольклорный ансамбль «Поверье» совместно исполнили пять новых сочинений. Проект реализуется совместно с Музеем космонавтики Москвы. 

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#искусство
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#красногорск
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#московская область
#подмосковье
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Анджей Сапковский анонсировал выход новой книги по «Ведьмаку»
Писатель Анджей Сапковский: новая книга по «Ведьмаку» выйдет в 2024 году
21 ноября 2023, 12:49

Фото: iStock/morgan23

Польский писатель Анджей Сапковский анонсировал выход новой книги по вселенной «Ведьмака». Об этом он рассказал в интервью изданию Gazeta.pl.
Автор «Саги о ведьмаке» рассказал, что следующая книга выйдет в продажу в конце следующего года в Польше, и в 2025 году – на международном рынке. 

«Последнее желание» – первая книга цикла «Сага о ведьмаке», которая вышла в 1986 году. Главный герой произведений, ведьмак Геральд, занимается уничтожением монстров. Последний том саги под названием «Сезон гроз» был опубликован в 2013 году. По мотивам произведений Сапковского снято несколько фильмов и сериалов, созданы видеоигры. 

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#россия
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Волоколамск стал призером международного конкурса «Аллея звёзд»
21 ноября 2023, 09:53

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Танцевальный коллектив из Волоколамска выиграл четыре золотых медали на международном конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Международный конкурс «Аллея звёзд» проходил в Москве.

Коллективы соревновались в  вокальном, инструментальном и хореографическом искусстве, а также в категории «Художественное слово».

От Волоколамска в конкурсе участвовал танцевальный коллектив «Dance Mode», которым руководит Мария Маширова.

«Такие мероприятия позволяют танцорам и творческой молодёжи проявлять свои таланты и дают возможность самовыражения. Наши танцоры с удовольствием участвуют в конкурсах и хореографических фестивалях. Это даёт важнейший опыт публичных выступлений. Кроме того, здесь они могут пообщаться и обменяться опытом с другими танцорами и коллективами», — поделились руководитель танцевальной студии Мария Маширова.

По итогам конкурса «Dance Mode» завоевал четыре золотые медали, а также одно серебро и одну бронзу. Стоит отметить, что в конкурсе участвовали как опытные танцоры, так и новички.

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#подмосковье
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Юные танцоры из Можайска стали лауреатами Московского областного конкурса
20 ноября 2023, 19:02

Фото: детская школы искусств имени С. В. Герасимова

Хореографический коллектив «Линия танца» Детской школы искусств имени С. В. Герасимова из Можайска стал лауреатом Московского областного конкурса «Школьная пора». Областной конкурс среди детских школ искусств и хореографических школ прошёл во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске.
Лауреатами конкурса первой степени стали София Киракосян, Анна Ермилова, Владислава Бойко, Злата Суханова и Мария Левкина. Ребята выступали в категории «современный танец» среди детей 10-12 лет.
 
Дипломы лауреатов второй степени в той же номинации заработали дуэт Софии Киракосян и Анны Ермиловой, Владислава Бойко, а также трио Алёны Дерендяевой, Яны Варюхиной и Анастасии Беловой.
«Поздравляю участников конкурса и благодарю за достойное представление нашего округа. Эта победа - результат труда, преданности и таланта. Желаю новых ярких успехов в будущем», - заявил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.
Образцовый хореографический коллектив «Линия танца» уже не в первый раз успешно выступает на различных творческих конкурсах. 

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#дети
#подмосковье
#московская область
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Участники со всей страны съедутся в Долгопрудный на форум детских театральных школ
20 ноября 2023, 16:54

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном 23 ноября откроется IV Всероссийский передвижной форум детских театральных школ и театральных отделений детских школ искусств «Территория творчества». В город съедутся участники со всей страны, чтобы продемонстрировать своё мастерство и поделиться опытом, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Именно в Долгопрудном успешно работает единственная в Подмосковье специализированная Детская театральная школа «Семь Я», на базе которой и пройдёт мероприятие. Организаторы форума подготовили мастер-классы, дискуссии, лекции, капустники», – говорится в сообщении.
Также впервые на «Территории творчества» состоится Всероссийский передвижной творческий конкурс детских театральных школ и театральных отделений ДШИ #ДетиТеатра. В жюри вошли актёры театра и кино.  

На форуме выступят ведущие специалисты в области театрального образования Москвы и области, руководители и преподаватели ДТШ, актёры, преподаватели ГИТИСа, РГИСИ и МГУ.
 
Торжественное закрытие и подведение итогов форума запланировано на 26 ноября. 

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#московская область
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Для жителей и гостей Подмосковья откроются масштабные выставки
20 ноября 2023, 14:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В зимний период масштабные выставки будут открыты для жителей и гостей регионов по всему Подмосковью.
Выставки для жителей и гостей Подмосковья будут работать весь зимний период.

«Мы расширяем географию наших выставок. Чтобы они были собраны не в одном месте. 4 октября в новом отреставрированном в здании в центре Манежа открылась большая выставка с участием русского музея. Это выставка «Вокруг Левитана», где было представлено 45 работ из русского музея», - поделился министр культуры и туризма Василий Кузнецов. 

Выставку «Вокруг Левитана» можно будет посетить до 25 февраля 2024 года.

Также всю зиму будут работать выставки:

- «Маковские. Константин и Владимир» в Серпуховском историко- художественном музее с 20 декабря 2023 по 19 мая 2024

- «Формула Руси. Искусство ХVII века в веке ХХ» в музее «Новый Иерусалим» с 27 декабря 2023  по 16 июня 2024

- «Мастер Репин. Учитель и ученики» в музее «Новый Иерусалим» с февраля по июль 2024 года

Стоит отметить, что будут представлены великие произведения русских художников.

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В Московской области пройдут зимние театральные выступления
20 ноября 2023, 14:15

Фото: istockphoto / Caiaimage/Robert Daly

Для жителей и гостей Подмосковья пройдут театральные выступления в зимние праздники. Об этом сообщил министр культуры и туризма Василий Кузнецов.
Свыше 800 театральный выступлений и показов пройдет в период новогодних каникул.

«С 25 декабря по 8 января пройдет 300 показов наших государственных театров и Московской филармонии. Это не только стационарные, но и выездные показы в ДК. <…> 500 спектаклей от муниципальных театров также будут проходить на разных площадках», - отметил министр культуры и туризма Василий Кузнецов.

Гости и жители Подмосковья смогут посетить спектакли:

- «Золотой ключик» в Московском Губернском театре;

- «Зимняя сказка» в театре балета «Русский балет»;

- «Мороз Иванович» в театре кукол;

- «Тайна платяного шкафа» в театре драмы и комедии;

- «Щелкунчик» в театре балета «Русский балет»;

- «Муха Цокотуха» в Московской областной филармонии

- «Пиратский праздник: Новый год!» в Щелковском театре;

- «По щучьему велению!» в театральном ковчеге (г.о. Сергиев Посад);

- «Школа снеговиков» в театре «ФЭСТ» ( г.о. Мытищи);

- «Как Дед Мороз зиму вернул» в театре юного зрителя (г.о. Королев)

- «Ночь перед Рождеством» в театре «Стрела» (г.о. Жуковский»);

- «Огниво» В Истринском драматическом театре.

Более подробно о представлениях можно узнать на официальных сайтах театров.

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