Кинокритик Голубчиков: современному зрителю сложно смотреть советскую классику

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«Современные телезрители уже отвыкли от столь глубокого погружения в кино. Проблема в том, что сегодня кинокартины, снятые в прошлом веке, крайне тяжело воспринимать. И проблема даже не в поколении TikTok. Сейчас, в принципе, даже старому зрителю смотреть фильмы, снятые до 60-х годов, крайне непросто», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Голубчиков.
Он отметил, что подобные картины были интересны тем зрителям, которые жили в ту эпоху.
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