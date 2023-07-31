Кинокритик Григорьев раскрыл главные факторы успеха фильма «Барби»

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«В фильме играют Марго Робби и Райан Гослинг. Любимая в детстве кукла наконец ожила, это фантастическое предложение от Голливуда, сумасшествие и мечта всего детства. Новость об этом фильме вышла больше года назад. Каждый выход нового трейлера или кадра со съемочной площадки, яркие наряды, кричащие розовые цвета — все это дергало глаз зрителя. Интрига подогревала интерес», — пояснил в беседе с NEWS.ru Григорьев.А депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ. Она считает, что фильм «Барби» является «рекламой программы демократической партии», ведь в нём демонстрируются «геи, трансы, женщины, которые захватили мир» и «ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет».
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