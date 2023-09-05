Кинокритик Шнейдеров назвал причины воровства кинотеатров «Барби» и «Оппенгеймера»

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«Кинотеатры, чтобы не «пойти по миру», несмотря на отказ Минкульта и невзирая на Уголовный кодекс, вынуждены идти на наглое и хамское воровство! Потому что надо удовлетворять запрос публики на качественное кино! Россияне хотят увидеть и «Барби», и «Оппенгеймера», и «Аватар 2» — на большом экране и в надлежащем качестве!» — высказал своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров.
А управляющий партнёр кинопрокатной компании «Наше кино» Максим Рогальский заявлял, что показывать фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» пиратским способом несправедливо по отношению к их авторам. Он объяснял, что выступает против показа этих фильмов не с точки зрения нравственности, а с точки зрения защиты авторских прав создателей этих кинокартин.
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