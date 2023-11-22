Кинооператор Заболоцкий: «Фильмы помогают изучать корни»

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«Молодое поколение должно знать хорошие советские фильмы, так как это наша история. Фильмы помогают изучать корни, лучше понимать своих родителей, предков. После кинопросмотров ко мне подходят солдатики, благодарят за то, что приехал. Спрашивают, где можно выучиться на кинооператора. Каждый мой воскресный приезд — это полный зал. Солдат туда приводят во время досуга. Не всем интересно в будущем связать свою жизнь с кино, но кому-то такие просмотры и лекции в душу западут и в дальнейшем в жизни пригодятся», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Заболоцкий.
«Сердце греется от этой новости. Катя Пушкарева – это моё всё. Всё моё детство прошло с этим сериалом», — приводит utro.ru слова Крида.
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