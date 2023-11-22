Кинооператор Заболоцкий: «Фильмы помогают изучать корни»

Кинооператор Анатолий Заболоцкий, снявший такие картины, как «Печки-лавочки», «Калина красная», «Альпийская баллада» и работавший с такими режиссерами, как Василий Шукшин и Борис Степанов, отметил важность кинематографа особенно в современных реалиях.