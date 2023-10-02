Кинотеатры пожаловались на дефицит российских фильмов

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«Есть проблема с тем, что больших, массовых продуктов, в которые можно было бы вкладывать рекламу, у нас нет. Их не хватает, но не потому, что у нас не умеют снимать, у нас есть фильмы, востребованные у российского зрителя, но таких проектов очень мало. Нужно снимать больше фильмов класса «Б», тут вопрос в количестве», — цитирует Поникаровского Общественная служба новостей.
По мнению владельца сети кинотеатров, режиссерам необходимо снимать порядка 15-20 блокбастеров в год, а также «60 крепких середнячков». Поникаровский добавил, что проблема российского кино заключается в дефиците контента.
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