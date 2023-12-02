Коломенская «Арткоммуналка» приглашает всех на свой день рождения

Фото: министерство культуры Московской области
Один из самых необычных музеев Подмосковья – «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» отмечает день рождения. Празднование запланировано на 2 декабря. В этот день все гости смогут поучаствовать в мастер-классах, отобедать солянкой и проявить фотографии.
«Арткоммуналка» появилась в Коломне 12 лет в доходном доме XIX века. Изначально организаторы хотели воссоздать атмосферу старого дома и сделать акцент на позапрошлом столетии. Однако позже выяснилось, что в этом доме в 60-х годах XX века работал грузчиком писатель и автор псевдоавтобиографической прозаической поэмы «Москва – Петушки» Венедикт Ерофеев. Тогда создатели пространства решили организовать место в духе того времени.
Фото: «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» во Вконтакте
Ежегодно «Арткоммуналка» проводит открытый международный конкурс и выбирает будущих резидентов пространство. Победившие художники и писатели посменно живут в коммунальной комнате, представляют свои работы и создают новые. Сейчас свой проект WORK представляет красноярский художник Danil Danot. В день рождения музея он представит перформанс.
Помимо перформанса художника гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классе по скетчингу и «чеканке», для них приготовят обед на коммунальной кухне и проведут игру в «Мемори». Также в субботу запланированы печать плёночных черно-белых фотографий в ванной и музыкально-снежные импровизации от диджея Oynas.
Фото: «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» во Вконтакте
Из программы можно выбрать отдельное событие или провести в музее весь день. Вход по музейным билетам. Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
«Мы исследовали историю 60-х годов, и выяснилось, что там тогда были коммунальные квартиры, впрочем, как и везде. Поэтому мы решили организовать пространство так, что одна комната предназначена для приезжих художников и писателей, а все остальное – выставочные залы», – рассказала арт-директор музейного кластера «Коломенский Посад» Екатерина Ойнас.
Ежегодно «Арткоммуналка» проводит открытый международный конкурс и выбирает будущих резидентов пространство. Победившие художники и писатели посменно живут в коммунальной комнате, представляют свои работы и создают новые. Сейчас свой проект WORK представляет красноярский художник Danil Danot. В день рождения музея он представит перформанс.
«Сейчас наша галерея превратилась в мастерскую красноярского художника – Danil Danot, который перевез из своего сибирского города 343 килограмм искусства. В день рождения музея можно будет пообщаться с художником, обсудить общие темы: он играет на электрогитаре, он играет в шахматы, он создает новые художественные произведения и работает над темой труда художника. Он абсолютно открыт. Это уникальный случай, когда можно с современным художником пообщаться без всяких стеснений», – добавила Екатерина.Фото: «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» во Вконтакте
Помимо перформанса художника гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классе по скетчингу и «чеканке», для них приготовят обед на коммунальной кухне и проведут игру в «Мемори». Также в субботу запланированы печать плёночных черно-белых фотографий в ванной и музыкально-снежные импровизации от диджея Oynas.
Фото: «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» во Вконтакте
«Мы ждем множество гостей, потому “Арткоммуналка” в этот день придет в такое активное праздничное движение, буквально на каждом квадратном метре нашей коммунальной квартиры будет совершаться какие-то действия, – отметила арт-директор. – Мы будем рисовать открытки, рисунки, мы будем заниматься проявкой фотографий в нашей ванной комнате, мы будем готовить по нашему рецепту на нашей коммунальной кухне солянку из капусты, выращенной также в нашем кластере».Фото: «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» во Вконтакте
Из программы можно выбрать отдельное событие или провести в музее весь день. Вход по музейным билетам. Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Екатерина Шмакова