Коломна приглашает на выставку «Из истории автомобилей»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Посетители экспозиции смогут увидеть автомобильные эмблемы, шильдики и маскоты от авто отечественного и зарубежного производства за период с 1936 года по настоящее время. Также на выставке демонстрируются модели культового советского автопрома «ЗИС-110» и автомобиля М20 «Победа» в масштабе 1:8, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Владельцем коллекции, которая представлена на экспозиции является Александр Князев.
Выставка продлится до 1 октября текущего года.
Подробности выставки можно узнать по ссылке.
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