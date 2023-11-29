Радио1
Главная / Новости / Культура/ Комитет по молодёжной политике Петербурга продолжит развивать КВН

Комитет по молодёжной политике Петербурга продолжит развивать КВН

29 ноября 2023, 19:55
Фото: istockphoto.com/Lincoln Beddoe

Фото: istockphoto.com/Lincoln Beddoe

Первый зампред Комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга Роман Волковский заявил, что в 2024 году городские власти продолжат оказывать содействие в развитии местного КВН-движения.

Он отметил, что планируется развивать системную работу с КВН-движением в городе, поддерживать основные лиги. Также будет вестись соответствующая работа со студентами в рамках образовательных и творческих мероприятий юмористической тематики.

«КВН – это одна из возможностей, позволяющая получить навыки и компетенции для дальнейшего развития творческой молодёжи. В рамках регионального КВН-движения участник на практике приобретает базовые знания для профессиональной самореализации в сфере креативных индустрий в родном регионе, а также гибкие навыки, что способствует развитию личности молодого человека», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Волковский.

Читайте также:

В Жуковском пройдёт Х Открытый Кубок КВН главы округа

В Жуковском пройдёт игра «Что? Где? Когда?»

В Московской области завершился IV сезон «Театрального поединка»
#работа
#игра
#квн
#санкт-петербург
#молодёжь
Читайте нас в
Депутат Луговой заявил о важности российской культуры
29 ноября 2023, 19:30

Фото: istockphoto.com/macky_ch

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил об исключительной роли российской культуры, которая всегда спасала и помогала нашему народу выстоять в любых противостояниях.
Об этом он высказался в ходе встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

«В условиях СВО мы понимаем, что культура народов РФ всегда стояла поперек горла нашим недружественным партнерам. Это отдельное поле боя. И благодаря своей самобытности мы выдерживали удары судьбы и не позволяли никогда и никому сломать нашу генетическую основу. Мы уделяли особое внимание на встрече с министром вопросам пропаганды семейных ценностей, демографии», — передаёт NEWS.ru комментарий парламентария.

Читайте также:

В Минкульте назвали причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта»

В Московской области завершился IV сезон «Театрального поединка»

Минкульт даст деньги на кино об СВО, экранизацию Прилепина и биографию Лимонова
#культура
#сво
#рф
Читайте нас в
В Минкульте назвали причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта»
Любимова объяснила, почему отозвали прокатное удостоверение у фильма «Айта»
29 ноября 2023, 16:21

Фото: istock / LeMusique

Решение об отзыве прокатного удостоверения фильма «Айта» приняли, потому что зрители негативно отреагировали на картину. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, пишет ТАСС.

«Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию, мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию тематики межнациональной розни в нашем обществе, поскольку это постоянная спорная тема», — заявила Любимова в ходе выступления на правительственном часе в Государственной Думе.
Она рассказала, что после выхода фильма в прокат были направлены сотни обращений людей, которые увидели этот фильм немного иначе. Поэтому Роскомнадзора приостанвоил онлайн-прокат «Айты», Минкульт отозвал прокатное удостоверение.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры РФ предоставит финансирование для реализации 249 проектов, включая фильмы о спецоперации «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 

Основатель дома комиксов Лопатников объяснил провал «Капитана Марвел 2»

Кинооператор Заболоцкий: «Фильмы помогают изучать корни»

Умер актёр из сериалов «Возвращение Мухтара» и «Мажор» Крыжановский
#зрители
#фильм
#прокат
#министр
#онлайн
#рф
Читайте нас в
В Московской области завершился IV сезон «Театрального поединка»
29 ноября 2023, 11:20

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Завершился IV сезон Молодежного проекта «Театральный поединок» в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Финал молодежного проекта «Театральный поединок» прошел на большой сцене Московского Губернского театра.

За 2023 год в конкурсе приняли участие 600 участников из 27 городов Подмосковья. В финал четвертого сезона прошли детский театр-студия «Колесо» из Дмитрова, ДТШ «Семь Я» из Долгопрудного и детский эстрадный музыкальный театр «МЮЗИКЛ» из Химок.

«Все три команды проявили сплочённость, умение существовать в актёрском ансамбле. В каждой команде есть чувство партнёрского плеча. Вы проявили логику, красоту мышления, наблюдать за вами было любопытно — вы прекрасны», – поделилась судья проекта Юлия Марина.
 
По итогам  финальных испытаний победила команда Детской театральной школы «Семь Я» из Долгопрудного.

Стоит отметить, что на церемонии закрытия для всех участников и гостей выступили студенты из Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева и Губернаторский оркестр Московской области под руководством Заслуженного артиста Московской области Сергея Пащенко.

Читайте также: 

В Кашире Музей кукол собрал более 700 экспонатов

В Жуковском пройдёт Х Открытый Кубок КВН главы округа

Пушкинский театр выиграл региональный отбор премии «Мы вместе»
#школы
#студенты
#оркестр
#театр
#мюзикл
#подмосковье
#конкурс
Читайте нас в
Интерактивная программа «Керамическая плитка» состоится в серпуховском музее
29 ноября 2023, 10:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Серпухове пройдет интерактивная программа «Керамическая плитка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
2 декабря в В Серпуховском историко-художественном музее пройдет интерактивная программа «Керамическая плитка» для гостей и жителей Подмосковья.

В рамках мероприятия посетителям музея проведут лекции об истории создания дельфтской плитки на основе керамических работ, которые представлены в залах.Гости смогут узнать об последовательности изобретения фарфора и керамики, а также интересные факты о коллекции отечественного фарфора музея.

Кроме этого, в программу также включено создание собственного сувенира и  дегустация кофе в кафе музея.

Стоит отметить, что серпуховской историко-художественный музей является крупнейшей картинной галереей Подмосковья. Начало мероприятия в 15:00. Подробнее о программе и приобретении билетов можно узнать на официальном сайте музея.

Читайте также:

«Главное - любовь»: Состоялась премьера финальной серии цикла «Русские. XXI век»

В Жуковском пройдёт игра «Что? Где? Когда?»

В Подмосковье пройдет детский кинофестиваль «Зеркало Будущего»
#кафе
#кофе
#мероприятия
#программа
#подмосковье
#серпуховский музей
Читайте нас в
В Абхазии состоялась церемония прощания с корреспондентом «РИА» Статейновым
29 ноября 2023, 06:53

Фото: iStock/SeventyFour

В Абхазии состоялась церемония прощания с корреспондентом «РИА» Дмитрием Статейновым, об этом пишет «РИА Новости».
Статейнов скончался в прошлую пятницу 24 ноября в Ростове-на-Дону от сердечного приступа. В город журналист приехал, чтобы осветить конференцию. 

У 41-летнего журналиста остались трое детей.

Похоронили корреспондента в абхазской столице Сухуме 28 ноября. На церемонию прощания с Статейновым пришли сотни человек, среди которых и общественные деятели, и журналисты, и представители государственных ведомств.

Отмечается, что при жизни Статейнов внёс большой вклад в культурную жизнь Абхазии. Он часто принимал участие в культурных проектах, а также снял несколько документальных фильмов об участии абхазов в Великой Отечественной войне.

Читайте также: 

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитриева

Экс-главу Кузбасса Тулеева похоронили в Кемерово рядом с могилой сына

Легендарного ветерана Николая Козлова похоронят на военном кладбище в Мытищах
#журналист
#смерть
#похороны
#прощание
#сердце
Читайте нас в
В Жуковском пройдёт встреча клуба «Взлётная полоса»
28 ноября 2023, 20:05

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском в субботу, 23 декабря, состоится встреча клуба любителей авиации «Взлётная полоса».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, собрание клуба будет посвящено 75-летию первого достижения скорости звука на отечественном самолёте, а также 55-летию первого полёта в мире сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144. Участники встречи вспомнят, как проходили эти два грандиозных события, с какими трудностями специалистам пришлось столкнуться для реализации полётов, а также обсудят дальнейшие судьбы участников событий.

Встреча клуба будет проходить во Дворце культуры городского округа Жуковский, начало мероприятия запланировано на 15:00 Приглашаются все желающие, вход свободный.

Читайте также:

В Жуковском пройдёт Х Открытый Кубок КВН главы округа

В Жуковском пройдёт игра «Что? Где? Когда?»

В Парке Культуры и Отдыха в Жуковском пройдёт «Открытие зимнего сезона»
#жуковский
#мероприятия
#авиация
#история
Читайте нас в
Райкин представил премьеру «Грозы» на фестивале «Вперед к Островскому!»
28 ноября 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/fergregory

Народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин представил премьеру «Грозы» на фестивале «Вперед к Островскому!» в Санкт-Петербурге.
«Моя «Гроза» о свободе и несвободе, как снаружи, так и внутри человека, что особенно ужасно. Кто-то сказал, что вопросительный знак – это состарившийся восклицательный. Он превратился в долдона, который всегда что-то безоговорочно утверждает и настаивает. Это свойство очень закостеневших людей. А настоящее искусство всегда ставит вопросы. Надо не самому решать, а делать так, чтобы решал зритель, читатель, слушатель», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Райкин.

Он заявил, что театр имеет огромное влияние как на общество, так и на жизнь отдельного человека.

Не обошёл вниманием артист и петербургскую публику, отметив её особую искушённость. Райкин подчеркнул, что всегда с удовольствие м приезжает выступать в Санкт-Петербург.

Читайте также:

Участники Рождественских чтений обсудят культурное наследие Волоколамска

Пушкинский театр выиграл региональный отбор премии «Мы вместе»

Цирковое шоу братьев Запашных приедет с гастролями в Петербург
#гроза
#искусство
#театр
#артист
#петербург
Читайте нас в
Студенты из «Московии» первыми посетили выставку краеведческого музея
28 ноября 2023, 14:35

Фото: администрация городского округа Кашира

В Каширском краеведческом музее начала работу выставка «Кашира – южный рубеж битвы за Москву».
Она посвящена 82-й годовщине битвы за Москву и обороне Каширы в ноябре 1941 года.  

Участниками мероприятия стали студенты колледжа «Московия». Они прослушали истории о событиях ноября 1941 года.

Почетным гостем мероприятия стала Вера Карпова. Она поделилась воспоминаниями об отце Иване Карпове. Он в годы войны был комиссаром железнодорожного узла.  

Воссоздать полную картину событий ноября 1941 года помогла художественно-документальная картина «Клинок генерала Белова». Её дополнили песни, которые были созвучны тематике вечера в исполнении Александра Маслова.  

Завершилось мероприятие экскурсией по экспозиции «Кашира – Южный рубеж битвы».

Ранее сообщалось, что Музей кукол в Каширском городском округе собрал около 700 уникальных экспонатов, у каждого своя история.
Куклы привезены из Австралии, Китая, Индии и других стран. Музей кукол расположен на втором этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть.


Читайте также:

В каширской школе искусств состоялся диктант «Моя страна-моя история»

В Кашире Музей кукол собрал более 700 экспонатов

Арсений Жильцов из Каширы примет участие в Чемпионате Мира по боксу
#кашира
#музей
#подмосковье
#студенты
#новости подмосковья
Читайте нас в
В Кашире Музей кукол собрал более 700 экспонатов
28 ноября 2023, 14:09

Фото: администрация городского округа Кашира

Музей кукол в Каширском городском округе собрал около 700 уникальных экспонатов, у каждого своя история.
Куклы привезены из Австралии, Китая, Индии и других стран. Музей кукол расположен на втором этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть.

В музее можно проследить историю игрушек со второй половины XIX века до наших дней. Большинство экспонатов относятся  к 1950-1980-м годам. Особое внимание уделили советской игрушке, куклам и пупсам. На момент открытия музея в коллекцию входило всего 300 игрушек.

Гордостью музея является фарфоровая кукла, которую изготовили в конце 19 века. Большинство экспонатов музея будут задействованы в постановках «Театра экспромта».

«Двери нашей библиотеки всегда открыты для экскурсий, общения, благотворительных подарков. Приходите в музей! Проведем экскурсию, ответим на вопросы, угостим вкусным чаем», —говорит заведующая городской детской библиотекой, филиалом «Библиотека-музей кукол» Ирина Селеменева.
Также при библиотеке работает рукодельный кружок «Кукольное царство».

Читайте также:

В Кашире производят уникальные маскировочные сети для бойцов СВО

В Кашире госавтоинспекторы провели уроки и мастер-классы для школьников

Каширские полицейские организовали фотопроект «Завтрак по ПДД»
#кашира
#музей
#подмосковье
#культура
#общество
Читайте нас в
Достижения.рф