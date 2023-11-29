Комитет по молодёжной политике Петербурга продолжит развивать КВН

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Первый зампред Комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга Роман Волковский заявил, что в 2024 году городские власти продолжат оказывать содействие в развитии местного КВН-движения.
«КВН – это одна из возможностей, позволяющая получить навыки и компетенции для дальнейшего развития творческой молодёжи. В рамках регионального КВН-движения участник на практике приобретает базовые знания для профессиональной самореализации в сфере креативных индустрий в родном регионе, а также гибкие навыки, что способствует развитию личности молодого человека», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Волковский.
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