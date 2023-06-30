Курганский губернатор призвал больше не «рофлить» и не испытывать «кринж»

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Курганский губернатор Шумков заявил о необходимости отказаться в русском языке от слов «кринж»и «рофл»
Россияне должны перестать употреблять в речи слова «кринж» и «рофл», заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Он считает, что молодёжь использует иностранные слова, чтобы показать свою исключительность.
Он также призвал следовать «великим традициям» России и помнить её историю.
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Он считает, что молодёжь использует иностранные слова, чтобы показать свою исключительность.
«Друзья, будьте самими собой. Говорите на своем великом и могучем. Он прекрасен. Гордитесь своими настоящими предками. Они у нас славные», — подчеркнул губернатор.
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Андрей Гаврилов