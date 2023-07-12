«O!News»: Ларисе Гузеевой за неуплату налогов заблокировали банковские счета

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева известна своими откровенными и порой нецензурными высказываниями, критикой гостей телепередачи «Давай поженимся!» и журналистов. В прошлом году актриса пообещала отказаться от нецензурной брани до конца года, но в феврале опять матом отчитала представителей желтой прессы за слухи о своей эмиграции.
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