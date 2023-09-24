Лещенко рассказал о состоянии Пахмутовой после потери мужа

Фото: сайт Кремля
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Фото: сайт Кремля
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«Сейчас ее [комиссии - прим. ред.] ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась», — объяснил продюсер.Попов также добавил, что при антироссийских санкциях и притеснениях российской культуры выдвижение кандидатов на премию «Оскар» было бы «предельно неуместным».
Фото: пресс-служба администрации городского округа
Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Фестиваль «Танцуй от души» в Орехово-Зуевском городском округе будет проходить в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Для участия к фестивале отобраны 22 творческих коллектива из 15 муниципалитетов региона.
Коллективы будут выступать в трёх номинациях:
— народный;
— бальный;
— современный танец.
Фестиваль пройдёт 26 сентября в 12:00 на большой сцене Центра культуры и досуга города Куровское.
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Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В рамках мероприятия продготовлены концертные программы, украшенные аллеи яркими подвесными зонтами, массовый флешмоб с зонтами и демонстрация авторских зонтиков, также гости смогут сделать аквагрим, провести осеннюю фотосессию с профессионалом или самостоятельно сделать снимки в фотозоне «Краски осени».
Все желающие смогут принять участие в конкурсе фантазийных зонтов «Осенний джаз» и посетить мастер-классы. Также пройдут ярмарки, творческие мастерские и многое другое.
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Фото: сайт Кремля
«Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя», — цитирует агентство слова российского лидера.
Фото: Минкульт МО
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