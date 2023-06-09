Летом в Московской области проведут 11 больших культурных мероприятий

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«У нас в этом году запланировано 11 больших культурно-массовых мероприятий. Фестивальное лето начнётся Международным фестивалем искусств П. И. Чайковского. В прошлом году фестиваль посетили 20 тыс человек. Цифры фантастические», – подчеркнул министр.
Фестиваль пройдёт в Клину с 23 июня по 2 июля. Это один из крупнейших фестивалей классической музыки и искусств на территории России. Его проводят с 2014 года. Основные события проходят на открытом воздухе – на большой поляне Дома-музея Чайковского.
Рванее «Радио 1» сообщало, что школьники из Подмосковья презентовали видеогид по музею «Новый Иерусалим».