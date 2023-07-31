Летом в парках Химок проведут более 1500 мероприятий

На гастрономический фестиваль в Истре, который пройдёт 4-6 августа, соберутся 350 фермеров и ремесленники из 49 российских регионов. Также ожидается, что на фестивале побывают более 100 тыс человек.



Автобусы Мострансавто будут перевозить гостей и участников гастрономического фестиваля. Транспортные средства будут бесплатно перевозить пассажиров в режиме шаттлов от ж/д станции Новоиерусалимская и ж/д станции Истра до площадки фестиваля и обратно. Автобусы будут работать с 9:00 до 21:00.

Для гостей фестиваля кроме продажи ярморочной продукции, подготовили выставку сельскохозяйственной техники. На площадках организуют территорию с детскими активностями.

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