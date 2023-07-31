Летом в парках Химок проведут более 1500 мероприятий

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Для гостей парков подготавливают интересные развлекательные программы со спортивными соревнованиями, мастер-классами, творческими встречами, интеллектуальными играми, концертами и другое.
«Самые востребованные мероприятия в парках у химчан — концерты, кинопоказы а также мастер-классы для детей и взрослых. Об этом говорят результаты голосования, которое мы ранее проводили в социальных сетях», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
К началу лета на территории химкинских парков открыли 15 фонтанов, новые площадки для воркаута и кроссфита, футбольные поля и теннисные корты, а также оборудовали зоны барбекю для проведения семейного досуга.
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