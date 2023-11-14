Литературно-музыкальный салон «Пред вечной красотой» состоится в Волоколамске

Фото: istockphoto /Rattankun Thongbun
Литературно-музыкальный салон «Пред вечной красотой» пройдет в Волоколамском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие пройдет на базе музея семьи Великого Князя Константина Константиновича в селе Осташёво.
В ХХ веке салоны были альтернативой современных форумов. во время проведения салонов собирались люди с общими взглядами. Они проводились как на отдельные темы и направления, так и общими, на которых обсуждали все, но понемногу.
Стоит отметить, что в Волоколамске салон будет посвящен теме «Наставники, вам доброе слово и честь»! Для гостей в программе запланирована поэзия Константина Романова, инструментальные пьесы русских композиторов и лекции по этой теме.
Начало мероприятия 26 ноября в 15:00.
Читайте также:
Школьники из Волоколамска встретились с олимпийским чемпионом на международном форуме
Праздничный гала-концерт прошел в Волоколамске
В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»
В ХХ веке салоны были альтернативой современных форумов. во время проведения салонов собирались люди с общими взглядами. Они проводились как на отдельные темы и направления, так и общими, на которых обсуждали все, но понемногу.
Начало мероприятия 26 ноября в 15:00.
Читайте также:
Школьники из Волоколамска встретились с олимпийским чемпионом на международном форуме
Праздничный гала-концерт прошел в Волоколамске
В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»
Мира Полтева