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Литературно-музыкальный салон «Пред вечной красотой» состоится в Волоколамске

14 ноября 2023, 16:48
Фото: istockphoto /Rattankun Thongbun

Фото: istockphoto /Rattankun Thongbun

Литературно-музыкальный салон «Пред вечной красотой» пройдет в Волоколамском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие пройдет на базе музея семьи Великого Князя Константина Константиновича в селе Осташёво.

В ХХ веке салоны были альтернативой современных форумов. во время проведения салонов собирались люди с общими взглядами. Они проводились как на отдельные темы и направления, так и общими, на которых обсуждали все, но понемногу.


Стоит отметить, что в Волоколамске салон будет посвящен теме «Наставники, вам доброе слово и честь»! Для гостей в программе запланирована поэзия Константина Романова, инструментальные пьесы русских композиторов и лекции по этой теме.

Начало мероприятия 26 ноября в 15:00.

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Юных музыкантов и художников посвятили в первоклассники
14 ноября 2023, 17:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Маленьких волоколамских музыкантов и художников посвятили в первоклассники. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Традиционный праздник для новых учеников «Посвящение в первоклассники» состоялся в Волоколамской школе искусств.

За два месяца обучения школьники смогли поближе познакомится друг с другом и преподавателями,а также изучить новые для них предметы.

Для гостей и участников праздника выступили  ученики инструментального направления и хор, а также юные обучающиеся.

Кроме этого, с праздником первоклашек поздравила и.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова. Она пожелала ребятам успешной учебы и развития их талантов.

Стоит отметить, что для первогодок помимо музыкальных номеров были заготовлены интересные задания на знание основ музыки. Все дети успешно справились со всеми заданиями.

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У пенсионеров появится возможность бесплатно посещать Третьяковскую галерею
14 ноября 2023, 14:15

Фото: istockphoto.com/Fotokot197

Пенсионеры смогут бесплатно посещать выставки Государственной Третьяковской галереи в последний вторник каждого месяца. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«С 28 ноября в расписании Государственной Третьяковской галереи появятся «Семейные вторники». В последний вторник каждого месяца для пенсионеров будет бесплатным посещение постоянных экспозиций Третьяковской галереи, а стоимость входного билета для взрослых будет снижена. При этом будут сохранены все существующие льготы для остальных категорий посетителей», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

А на территории КЦ «Москвич» пройдёт четвёртый объект фестиваля, проходящего на улицах столицы, - работа художника из Северодвинска Данилы Пилит «Торосы». Как пишут «Дни.ру», свои произведения художник создаёт из деревянных брусьев, поднятого со дна моря металлолома и льда.

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В Мытищах прошел концерт «В мире музыкального ансамбля. От барокко до джаза»
14 ноября 2023, 12:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ежегодный концерт «В мире музыкального ансамбля. От барокко до джаза» состоялся в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Мероприятие проходило на базе Мытищинской детской музыкальной школы.

Для зрителей и слушателей концерта выступали ученики и преподаватели со всего городского округа.

«В этом году концерт выходит за пределы мытищинской ДМШ, ведь на сцене ученики разных школ нашего округа и их преподаватели. По итогу это и мастер-класс для учеников, и мотивация упорного труда на занятиях, ведь заниматься у играющего преподавателя – это гордость и уважение», – подчеркнула директор Мытищинской детской музыкальной школы Ирина Вайс.

Стоит отметить, что для гостей мероприятия играли знаменитые музыкальные произведения Свиридова, Баха, Дунаевского, Роты, а также других великих композиторов.

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Фестиваль «Театральная завалинка» завершился
13 ноября 2023, 20:54

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Всероссийский молодёжный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральная завалинка» завершился. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Гран-при фестиваля получил жуковский театр ШЭСТ за спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова, а лауреатами стали детская театральная студия «Детский остров» за спектакль «Варвара Ивановна» по сказке Бориса Шергина, образцовый театральный коллектив «Прикосновение» за спектакль «Панночка (ВИЙ)» по мотивам повести Николая Гоголя «Вий» и пьесы Нины Садур «Панночка», а также театр «Окна» за спектакль «Чемоданчик» по сценарию Ники Кобзарь.

«Театральная завалинка» проходила с 6 по 11 ноября на базе пансионата «Лесной городок» в Одинцово. Приняли участие в фестивале более 400 человек ос всей страны. Кроме того, в рамках мероприятия был представлен 21 коллектив.

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#концерт
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#мероприятия
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В Жуковском состоится торжественное собрание в честь 35-летия полёта «Бурана»
13 ноября 2023, 20:45

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском 15 ноября пройдёт торжественное мероприятие по случаю 35-летия полёта «Бурана». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Буран» — многоразовый космический корабль, которые совершил свой единственный полёт 35 лет назад.

Торжественное собрание пройдёт во Дворце культуры города Жуковский, где инженеры и летчики ЛИИ и ученые ЦАГИ поделятся воспоминаниями о работе по программе «Энергия-Буран». Также на собрании расскажут об основных этапах создания и реализации первого в мире полёта беспилотного космического корабля в космос. А в заключении вечера состоится концерт, где выступит Московский мужской хор под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Рыбина.

Отмечается, что на собрании будут Герои Советского Союза и России, заслуженные лётчики-испытатели, ветераны, а также учащиеся городских школ и молодые специалисты.

Собрание начнётся в 16:00, вход на мероприятие будет свободным.

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#жуковский
#концерт
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В Пушкино прошёл необычный концерт-лекция «Играют преподаватели»
13 ноября 2023, 18:54

Фото: Администрация городского округа Пушкинский

10 ноября в концертном зале колледжа имени С.С. Прокофьева в Пушкино прошёл концерт-лекция под названием «Играют преподаватели», организованный Методическим объединением Детских школ искусств Пушкинского городского округа.
В рамках мероприятия педагоги исполнили произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также народные и эстрадные композиции. В концертной программе были представлены и авторские работы преподавателей Пушкинской детской школы искусств – Сергея Риневича и Джамилы Наимовой.

Как рассказали в администрации городского округа Пушкинский, гостей порадовали выступлениями фортепианных ансамблей, трио и квартетов, а также сольными концертами на флейте, саксофоне, скрипке, домре и гитаре.
«Концерт стал вдохновляющим импульсом для воспитанников - учиться лучше и покорять новые музыкальные вершины», — отметили в администрации горокруга. 
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В Серпухове пройдет областной конкурс классического танца
13 ноября 2023, 15:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове состоится Московский областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Конкурс классического танца пройдет 18 ноября на базе ДК «Россия».

В конкурсе примут участие коллективы и солисты классического танца, хореографические студии, театры балета культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств и других учебных заведений сферы культуры.

Зрители мероприятия смогут увидеть яркие сцены мировых шедевров классической хореографии, одиночные постановки артистов с элементами современного танца. Участники будут соревноваться в номинациях «Авторские постановки на основе классического танца» и «Классическое наследие».

Кроме этого, конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 10 до 12 лет,  от 13 лет до 15 лет и  от 16 до 20 лет.

Стоит отметить, что «Пируэты Подмосковья» проводятся с 2002 года. 

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В Литве собираются лишить гражданства известную балерину, поддержавшую спецоперацию
Литва лишит гражданства российскую балерину Лиепу за поддержку СВО
13 ноября 2023, 13:56

Фото: РИА Новости / Нина Зотина

МВД Литвы обязало Департамент миграции лишить литовского гражданства балерину Илзе Лиепу, так как она поддерживает специальную военную операцию. Об этом сообщает издание BNS LRT.

«В пятницу Департамент миграции направил запросы в ответственные учреждения страны с просьбой дать оценку публичным заявлениям Илзе Лиепы», — сказано в сообщении ведомства, которое приводит издание.
Около года назад балерина в интервью российскому Youtube-каналу «Эмпатия Манучи» заявила, что поддерживает СВО на Украине и отметила, что не сомневается в словах президента РФ Владимира Путина. Лиепа также имеет российское гражданство. 

Она добавила, что сейчас происходит противостояние глубинных ценностей, а «Украина стала разменной монетой». 

Ранее издание Politico, ссылаясь на главу литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса писало, что большая часть денег, которые Вашингтон выделил для Украины, была потрачена в самих США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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100 экспонатов представлено на археологической выставке в музее-заповеднике А.С. Пушкина
10 ноября 2023, 22:32

Фото: Минкульт МО

100 предметов материальной культуры XV – начала XX веков представлены на выставке «Земля. Лопата. Каска. Слой». Она открылась в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка посвящена работе археологов. Среди экспонатов – кресты-энколпеоны ХV – XVI веков, фрагменты печных изразцов конца ХVI века из дворца Бориса Годунова, нюрбергский торговый жетон и польская монета ХVII века. Все они были найдены при раскопках в Больших Вязёмах и на близлежащей территории. 
«Экспонаты перенесут посетителей на несколько веков назад и дадут представление о жизни и деятельности владельца Вязём Годунова, его гостях – иноземных послах, о тех, кто бывал здесь во времена Смуты», – говорится в сообщении.
Выставка подготовлена совместно с Воронежским областным краеведческим музеем. Культурный слой воронежской земли представлен, например, фрагментами голландских курительных трубок. Возможно, эти предметы связаны с Петром I, который не раз приезжал в Воронеж. Заслуживают внимания нательные кресты, чернильницы, стеклянные сосуды, обнаруженные при раскопках. 
 
Посетителей ждёт специальная программа, которая позволит им почувствовать себя настоящими археологами – познакомиться с профессиональными инструментами, выявить, изучить и описать археологический материал.
 
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