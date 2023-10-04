Логинов рассказал, как изменятся Букины в перезапуске «Счастливы вместе»

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«Мы патриоты своей малой родины, поэтому Букины, конечно, останутся в Екатеринбурге, зачем им отсюда уезжать. Конечно, у меня есть опасения, связанные с перезапуском, и я их высказывал на читках. Потому что Букины — это же такая сакральная история, и сейчас сложно понять, чего хочет зритель», — цитирует портал слова Логинова, исполнявшего в популярном проекте роль Гены Букина.
Актёр добавил, что отстоял перед шоураннерами бороду главного героя сериала. Он рассказал, что Букин по-прежнему работает продавцом обуви, а дети обзавелись своими семьями и съели от родителей. В новых «Букиных» персонажи Дарьи Сагаловой и Александра Якина приедут к родителям со своими детьми.
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