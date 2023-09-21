Лучшие серебряные коллективы Подмосковья выступят на фестивале «Танцуй от души»

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Фестиваль «Танцуй от души» в Орехово-Зуевском городском округе будет проходить в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Для участия к фестивале отобраны 22 творческих коллектива из 15 муниципалитетов региона.
Коллективы будут выступать в трёх номинациях:
— народный;
— бальный;
— современный танец.
Фестиваль пройдёт 26 сентября в 12:00 на большой сцене Центра культуры и досуга города Куровское.
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