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Лучшим гастрономическим сувениром России стало подмосковное варенье из огурцов

04 декабря 2023, 17:25
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковное варенье из огурцов получило звание лучшего гастрономического сувенира России. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
IX Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проходил с 1 по 3 декабря в Тверской области.

По итогам конкурса в номинации «Гастрономический сувенир» победителем стало Предприятие «Огуречная столица» из городского округа Луховицы.


«<…>В финальном этапе конкурса приняло участие более 600 авторов из 60 регионов страны. По оценкам экспертов, предприятие из Луховиц Московской области стало лучшим в номинации «Гастрономический сувенир», представив жюри и гостям свою уникальную продукцию - сладости из огурцов. Это и варенье, и зефир, и огурец в шоколаде. Я поздравляю производителей Подмосковья с победой в номинации, желаю дальнейшего развития и успехов», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что луховицкое предприятие представило на конкурс классические варенье из огурцов несколько вкусов: классическое, с яблоком, пряное для иммунитета«Царское». Также гости смогли попробовать мармелад из огурца с яблоком, лаймом и мятой, цитрусами и пряностями и имбирем и лимоном.

Кроме этого, предприниматели привезли ассорти зефира с огуречной начинкой.

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Мытищинский музей стал победителем на форуме «Точки притяжения»
04 декабря 2023, 15:04

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Мытищинский историко‑художественный музей стал победителем форума «Точки притяжения». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Форум «Точки притяжения» является проектом для пространств во всех регионах России. Он проходил в рамках проекта на международной выставке «Россия» на базе ВДНХ, где были подведены итоги работы проекта за 2023 год.

 В номинации «Историческое воссоздание» одним из победителей является Мытищинский историко-художественный музей. Его признали одним из лучших пространств для развития и взаимодействия молодежи, а также местом притяжения для них.

Стоит отметить, что на торжественной церемонии награждения присутствовал советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров, который отметил перспективность развития проекта «Точки притяжения» и его участников.

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#проект
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За выходные 14 тысяч человек посетили ледовые шоу «Чемпионы» в Подмосковье
04 декабря 2023, 14:59

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Ледовые представления «Чемпионы» Авербуха за прошедшие выходные дни в Подмосковье посмотрели 14 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства
С начала декабря в Московской области проводятся традиционные бесплатные показы представлений на льду в рамках проекта «Зима в Подмосковье». За минувшие выходные их посмотрели около 14 тысяч человек.

«Ледовые представления на открытом воздухе под руководством наших чемпионов Ильи Авербуха и Татьяны Навки вот уже третий сезон подряд становятся любимыми и долгожданными мероприятиями «Зимы в Подмосковье». <…>В этом сезоне мы проводим 39 ледовых спектаклей в 31 городском округе. Стараемся расширять географию проекта, чтобы прославленных фигуристов смогли увидеть даже на самых отдаленных наших территориях», – поделился министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Стоит отметить, что вскоре жители и гости Подмосковья смогут насладиться спектаклем «Байки русской балалайки» от команды Татьяны Навки. ​Подробнее о программе выступлений можно узнать на официальном туристическом портале Подмосковья.

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Гала‑шоу «Чемпионы» состоялось на ледовой арене в Мытищах
04 декабря 2023, 12:22

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ледовую арену в Мытищах открыло яркое гала‑шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Шоу с участием звёзд фигурного катания проходило на катке перед Дворцом культуры «Яуза».

«Дорогие жители и гости округа, сегодня мы с вами открыли эту ледовую арену и новый зимний сезон выступлением наших лучших и замечательных чемпионов по фигурному катанию, принявшими участие в шоу Ильи Авербуха. Пусть эта зима каждому из нас дарит незабываемые эмоции и впечатления, а новый каток – больше возможностей провести время с семьей, друзьями и близкими. Друзья, поздравляю вас с началом зимы и желаю самого хорошего настроения», – отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Также мероприятие посетил олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, обладатель кубка по хоккею СССР и Канады, Почетный житель нашего округа Виктор Шалимов.

Стоит отметить, что жители округа с восхищением смотрели за эффектными номерами на льду, которые выполняли настоящие профессионалы своего дела.

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Инклюзивный концерт прошел в мытищинском ДК «Яуза»
04 декабря 2023, 11:13

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Грандиозный инклюзивный концерт состоялся в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Концерт был организован для людей с инвалидностью, детей-инвалидов различных нозологий, а также военнослужащих, получивших инвалидность в ходе участия в СВО, проживающих на территории Московской области.

Открыла своим выступлением праздничное мероприятие народная артистка России Лариса Долина.

«Я очень рада быть сегодня вместе с вами. Такие дни должны быть 365 дней в году, чтобы чествовать вас и помогать вам», – отметила Лариса Долина.
Также на сцене выступили дети-инвалиды, которые принимали участие во Вворых международных детских инклюзивных творческих играх.

Стоит отметить, что концерт направлен на привлечение внимания общества, предпринимателей и власти к инклюзии и вернуться к вопросам инклюзивного образования и социального предпринимательства. кроме этого, такие мероприятия помогают людям с инвалидностью ощутить себя частью не только социального, но и культурного общества.

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Режиссёр Александр Сокуров опроверг информацию о завершении своей карьеры
Александр Сокуров назвал слова о завершении карьеры «вырванными из контекста»
03 декабря 2023, 23:21

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Российский кинорежиссёр Александр Сокуров назвал слова о завершении своей карьеры вырванными из контекста. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.
​По словам Сокурова, он имел в виду в первую очередь невозможность снимать и преподавать на территории России — именно в этом плане его профессиональное творчество закончено.

«Создаются невозможные для жизни и работы условия», — подчеркнул народный артист России, режиссёр фильмов «Телец», «Молох» и «Русский ковчег».

Ранее пресс-служба постановщика распространила информацию о том, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму «Сказка» — российско-бельгийскому фильму, в центре сюжета представлены события Второй мировой войны в фантастическом ключе. После этого появилась информация о том, что Сокуров заявил порталу NEWS.ru о завершении своей профессиональной карьеры.

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Режиссер Сокуров заявил о завершении карьеры
03 декабря 2023, 18:20

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Режиссер Александр Сокуров решил завершить профессиональную карьеру.
Об этом он заявил порталу NEWS.ru. Данное решение связано с запретом Минкульта России фильма Сокурова «Сказка».

«Теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», —заявил Александр Сокуров.

Ранее пресс-служба постановщика распространила информацию о том, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму «Сказка»- российско-бельгийскому фильму, в центре сюжета представлены события Второй мировой войны в фантастическом ключе. 

Ранее сообщалось о том, что решение об отзыве прокатного удостоверения фильма «Айта» приняли, потому что зрители негативно отреагировали на картину. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, пишет ТАСС.

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#кино
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#новости
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В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду
01 декабря 2023, 22:02

Фото: Минкульт МО

В Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье» запланировано 39 спектаклей на льду под руководством олимпийской чемпионки Татьяны Навки и серебряного призёра Игр Ильи Авербуха. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В декабре зрителей ждут 14 представлений Авербуха «Чемпионы» и четыре спектакля Навки «Байки русской балалайки». 
 
Расписание показов ледового спектакля «Чемпионы»:
 
2 декабря – в Мытищах (17:00, площадь МДК «Яуза») и Люберцах (20:00, площадь перед администрацией);
3 декабря – в Долгопрудном (17:00, ПКиО) и Химках (20:00, каток «Театральный»);
9 декабря – в Чехове (16:00, каток на Советской площади), в Подольске (19:00, ПКиО им. В. Талалихина), Домодедове (21:00, парк «Ёлочки»);
10 декабря – в Одинцовском округе (17:00, Парк Малевича) и Красногорске (20:00, каток образовательного центра «Вершина»);
15 декабря – в Раменском округе (18:00, каток на Комсомольской площади) и Ленинском (21:00, Видное, Бутовская СОШ № 1);
24 декабря – в Сергиево-Посадском округе (16:00, ПКиО «Скитские пруды»), Павловском Посаде (18:30, Электрогорск, ФОК «Лидер») и Балашихе (20:30, Пестовский парк).
 
Расписание показов ледового спектакля «Байки русской балалайки»:
 
15 декабря – в Котельниках (20:30, стадион «Русские газоны»);
16 декабря – в Королёве (17:00, стадион «Вымпел»);
17 декабря – в Орехово-Зуеве (17:00, спортивный парк «Атлант») и Пушкинском округе (20:30, ГПКиО, Ивантеевка).
 
Актуальное расписание можно найти на главном туристическом портале Подмосковья. 
 
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Валерия Гергиева назначили генеральным директором Большого театра на 5 лет
01 декабря 2023, 15:49

Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова

Художественный руководитель, дирижер и глава Мариинского театра Валерий Гергиев назначен гендиректором Государственного академического Большого театра. Информацию сообщают РИА Новости.
Соответствующей приказ подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. На должность гендиректора Большого театра Гергиев назначен на 5 лет. Отмечается, что он будет совмещать две должности и продолжать трудится в Мариинском театре.

До этого директором учреждения культуры был Владимир Урин. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Почему Урин уволился из Большого театра расскажет редакция «Радио 1»

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В Подмосковье стартовал конкурс «Лучший по профессии»
01 декабря 2023, 13:05

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Объявлен конкурс «Лучший по профессии» в сфере культуры Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс на соискание премии «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры организован министерством культуры и туризма Московской области.

Конкурс состоит из двух этапов. Первый это прием документов в министерстве с 1 по 29 декабря 2023, а второй — рассмотрение конкурсной комиссией документов работников сферы культуры до 1 февраля 2024 года.

Всего участники будут бороться в семи номинациях: «Лучший работник культурно-досугового учреждения»,«Лучший работник библиотеки», «Лучший работник театра», «Лучший работник музея», «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры», «Лучший менеджер» и «Творческий прорыв».

Стоит отметить, что победители конкурса смогут получить  премии в размере от 200 тысяч до 350 тысяч рублей. Сумма денежного вознаграждения будет зависеть от номинации участника.

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