Люберцам вручили символ Сабантуя

Фото: пресс-служба Сабантуя-2023
XXII Московский областной фестиваль национальных культур и традиций Сабантуй пройдет в 2024 году в Люберцах
Главе городского округа Люберцы Александру Сорокину вручили символ праздника «Сабантуй»– бронзового крылатого коня «Тулпар», сообщает «Радио 1» пресс-служба Сабантуя-2023.
Торжественная передача символа праздника состоялась в Дубне.
Бронзовый крылатый конь «Тулпар» олицетворяет волю к победе, является символом силы, стремительности и творческого созидания.
Гости смогут прогуляться по татарскому подворью в городском парке, познакомиться с предметами народных промыслов, увидеть, как готовят блюда национальной кухни – чак-чак, татарский медовый торт и продегустировать их. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах национальных ремёсел, в турнире по борьбе на поясах и других конкурсах.
Торжественная передача символа праздника состоялась в Дубне.
«Только в нашем регионе проживает 140 национальностей и народностей. Главное во все времена - жить в дружбе, знать больше друг о друге и уважать традиции. Мы передаем эстафету Люберцам. Желаю, чтобы в следующем году XXII Московский областной фестиваль национальных культур и традиций «Сабантуй» прошел как всегда ярко, торжественно и красочно», — сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.В этом году для гостей фестиваля подготовлена праздничная программа с развлечениями для детей и взрослых.
Гости смогут прогуляться по татарскому подворью в городском парке, познакомиться с предметами народных промыслов, увидеть, как готовят блюда национальной кухни – чак-чак, татарский медовый торт и продегустировать их. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах национальных ремёсел, в турнире по борьбе на поясах и других конкурсах.
«В Подмосковье Сабантуй проходит с 2002 года. Сегодня эстафету на проведение областного Сабантуя в 2024 году принял городской округ Люберцы. В наши дни такие праздники, направленные на объединение всех жителей страны очень важны. Событие, посвященное традиционным ценностям нашей страны, культуре, спорту и традициям ее жителей, способствует единению граждан», — поделился председатель Общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области» Фарит Мухтасаров.Ранее сообщалось, что IX Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину пройдет с 23 июня по 2 июля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко