Любимова: Нацпроекта «Культура» будет продлён до 2030 года

Фото: сайт Кремля
Министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме заявила о планах продления национального проекта «Культура» до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Любимова подчеркнула высокую потребность регионов в модернизации культурных объектов. Она отметила, что в рамках проекта «Культура» 274 здания детских школ искусств были отремонтированы или реконструированы с 2022 по 2023 годы. Кроме того, 610 школ училищ и школ искусств получили новое оборудование, музыкальные инструменты и учебные материалы.
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