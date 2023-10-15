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Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры

90-летний актер Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры
15 октября 2023, 05:40
Фото: iStock/LeMusique

Фото: iStock/LeMusique

Майкл Кейн объявил о завершении своей актерской карьеры во время интервью для радио «Би-би-си».

«Я уже не раз заявлял, что собираюсь уйти на пенсию. И вот, настало время», — заявил актер.

Майкл Кейн объяснил свое решение тем, что ему предлагают роли стариков, которые редко являются главными персонажами в фильмах.

«90-летние старики редко бывают главными героями. Молодежь всегда в приоритете. Поэтому, пришло время уйти», — добавил он.
Майкл Кейн, звезда мирового кинематографа, удостоенный звания Рыцаря Британской империи, является уникальным актером, вместе с Джеком Николсоном он номинировался на премию «Оскар» каждое десятилетие с 1960-х по 2000-е, а также дважды становился лауреатом этой престижной награды.

Среди его наиболее известных работ — фильмы «Альфи», «Игра навылет», «Зулусы», «Ограбление по-итальянски», «Убрать Картера», «Бритва», «Мона Лиза», «Начало» и трилогия о Бэтмене от режиссера Кристофера Нолана.

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#интервью
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В Кашире пройдет творческий фестиваль «Пеликан»
14 октября 2023, 16:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Кашире пройдет фестиваль музыкального творчества «Пеликан», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Фестиваль стартует 21 октября в 18:00 в Доме культуры «Ожерелье». 

«В этом году участниками фестиваля станут: Александр Маркин, Андрей Попов, Максим Ярошенко, Мария Попова, Михаил Херувимов, Анастасия Смирнова, Антон Попов, Инна Иванова, Дмитрий Шибалов, Виктор Сафронов, Николай Обижаев, Дмитрий Филатов и другие», - прокомментировали ситуацию представители администрации.

Этот музыкальный фестиваль является продолжением конкурса авторской песни «Пеликан», который прошел осенью 2021 года. Отмечается, что идейным вдохновителем фестиваля стал рок-музыкант Сергей Смольянинов.

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#музыкант
#рок
#кашира
#подмосковье
#творчество
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Актриса Байнякшина, сыгравшая в «Морозко» и «Любовь и голуби», скончалась
13 октября 2023, 15:52

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

На 84-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Галина Байнякшина, об этом сообщает Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова на своем официальном сайте.
Актриса скончалась утром 9 октября. Как сообщили представители театра, Байнякшина умерла в результате продолжительной болезни, однако, какой именно - не уточняется. 

«Галина Байнякшина была острохарактерной и комедийной актрисой, отличалась острой харизмой, живым темпераментом и яркой изобретательностью как в больших, так и в маленьких ролях», - прокомментировали гибель актрисы в театре. 

Актриса получила место в труппе театра сразу после окончания Иркутского театрального училища. Среди её театральных работ такие известнейшие проекты как: «Обыкновенная история», «Орфей спускается в ад», «Не стреляйте в белых лебедей», «Любовь и голуби», «Прощание с Матерой», «Морозко».

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#актриса
#смерть
#театр
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Перечислены самые мистические места России
Плато Воттоваара и Аркаим стали самыми мистическими местами страны
13 октября 2023, 13:35

Фото: istockphoto.com/IgorDymov

Аналитики сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых мистических мест России, лидерами в котором стали плато Воттоваара, Аркаим, а также остров Ольхон, Ловозеро.
Так, плато Воттоваара и «живые» камни в Карелии часто связывают с мифами и легендами об НЛО.

«Ни труднодоступность этих мест, ни отсутствие инфраструктуры не отпугивают туристов. Добраться сюда можно только на внедорожниках, а местные жители с удовольствием соглашаются стать проводниками», — добавили в беседе с RT аналитики.

Город Аркаиму в Челябинской области удивителен своей легендарной и загадочной историей о том, как этот древний и для своих времён весьма современный город был покинут и сожжён своими жителями. Причины этому до сих пор остаются неизвестными.

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#плато
#россия
#регионы
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Россияне назвали лучший фильм 2023 года
ВЦИОМ: «Чебурашка» стал лучшим фильмом 2023 года
12 октября 2023, 13:20

Фото: istock / Olezzo

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о «кумирах российских кинозрителей». Информация сообщается на сайте ВЦИОМа. По результатам опроса лучшим фильмом стал «Чебурашка».
Опрос проводился среди 1600 россиян, 11% из них назвали «Чебурашку» лушчим фильмом этого года. Следующим в списке расположился  «Вызов», набрав 9%. Остальные популярные ответы набрали по 1%, люди называли фильмы «Лучшие в аду», «Т-34», «Солнцепек». 

Отмечается, что 57% опрошенных не смогли назвать ни одного российского фильма, который вышел в 2023 году.

Опрос также коснулся российских актеров и актрис. Самыми популярными актерами стали Константин Хабенский, набравший 12%, Сергей Безруков и Владимир Машков, за которых проголосовало по 11%. Лучше актрисой 2023 года стала Юлия Пересильд, за нее проголосовали 11%. Отмечается, что в прошлом году она набрали лишь 2%. За ней в списке расположились Светлана Ходченкова (5%), Екатерина Гусева и Елизавета Боярская (по 4%).

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В Серпухове завершают реконструкцию историко-художественного музея
12 октября 2023, 11:45

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В городском округе Серпухов в рамках программы «Культура и туризм Подмосковья» заканчивается реставрация Каретного сарая усадьбы Мараевых.
Реставрационные работы завершаться к концу 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.


«<…> В этом году Серпуховскому музею исполняется 105 лет <…> И восстановление Каретного сарая позволит нам не только воссоздать целостный облик усадьбы, но и откроет новые возможности экспозиционно-выставочной деятельности, сделает музей более комфортным для посетителей: у нас будет музейное кафе, детская интерактивная зона, кабинет редкостей — возможность увидеть фонды музея и многое другое», – поделилась директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.


Стоит отметить, что реставрировать объект культурного наследия начали в 2020 году.на территории музея также будет новое яркое освещение, установят лавочки и урны.


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Группа Zventa Sventana выступит на фестивале в Зарайске

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#музей
#подмосковье
#реставрация
#серпухов
#усадьба
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Группа Zventa Sventana выступит на фестивале в Зарайске
11 октября 2023, 18:56

Фото: Минкульт МО

На фестивале современного искусства «Между прошлым и будущим» выступит группа Zventa Sventana. Концерт пройдёт 14 октября в 17 часов в зарайском ДК им. Леонова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Коллектив создали певица, композитор, аранжировщик, победитель второго сезона шоу-проекта «Голос» Тина Кузнецова и композитор, диджей и продюсер Юрий Усачёв. Музыканты переосмысливают фольклор и адаптируют для современного слушателя. 
 
Треки Zventa Sventana основаны на архивных народных песнях, собранных этнографами XIX и XX веков. Группа смешивает фольклор с электронной музыкой, инди-попом, хип-хопом, неоклассикой и другими жанрами.
 
Фестиваль «Между прошлым и будущим» стартовал в Зарайске 7 октября.  
 
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#подмосковье
#московская область
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Жители Подмосковья могут самостоятельно создать логотип для своего региона
11 октября 2023, 13:06

Фото: пресс-служба выставки

В рамках международной выставки-форума «Россия» подмосковные жители могут разработать своего региона самостоятельно, сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
На сайте форума в разделе «Создаем вместе» авторизованные пользователи могут создать эмблему в конструкторе. На протяжении всего мероприятия регион сможет использовать понравившийся логотип.

«Каждый регион нашей огромной страны уникален по-своему. Вместе они создают неповторимый образ России, объединяя множество народов, культур, традиций и достижений. И теперь каждый россиянин может отразить самобытность и культурный код своего родного региона, создав уникальный логотип «Россия» своего региона», - отметила  генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Стоит отметить, что выставка откроется 4 ноября этого года и продлится до 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Посетителей ждет обширная образовательная и культурная программа среди 89 экспозиций со всех регионов России.

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#регион
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В Подмосковье стартовал Всероссийский семейный флешмоб «Мой папа-пример и опора»
11 октября 2023, 11:02

Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного

Всероссийский семейный флешмоб «Мой папа-пример и опора», приуроченный к «Дню отца», пройдёт с 11 по 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба международного общественного фонда содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного».
Флешмоб проводится Фондом Андрея Первозванного в рамках программы «Святость материнства» при поддержке народного художника РФ, Академика Российской академии художеств Никаса Сафронова.

Мероприятие пройдёт в соцсети ВКонтакте. Участники должны опубликовать рисунок, фотографию или видео с поздравлениями для своих отцов. По завершении флешмоба, в случайном порядке будут отобраны 10 участников, которые получат подарки. 

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#вконтакте
#рисунки
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В сети вышел сериал про российских хакеров «Короче, план такой»
Российский стриминг Wink запустил сериал Вадима Галыгина про хакеров-супергероев
10 октября 2023, 21:18

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

На платформе Wink состоялась премьера комедийного сериала «Короче, план такой» о приключениях российских хакеров. К просмотру с 10 октября доступны три серии проекта. Об этом сообщает kp.ru.
По сюжету российские хакеры успешно занимаются преступной деятельностью и позиционируют себя, как благородные грабители. Однако одно из преступных дел закончилось для них неожиданно и печально: хакерам грозит реальный тюремный срок. Чтобы этого избежать, они решили работать в интересах государства.

Режиссёр сериала — Марк Горобец. Он отметил, что каждый эпизод наполнен экшеном. В съемках сериала приняли участие Кирилл Нагиев, Игорь Коровин, София Каштанова и другие.

Ранее сообщалось, что 16 ноября выйдет шестой и заключительный сезон сериала «Корона». Стриминговый сервис Netflix опубликовал постер и тизер нового сезона.

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