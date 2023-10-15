Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры

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Майкл Кейн объявил о завершении своей актерской карьеры во время интервью для радио «Би-би-си».
Майкл Кейн объяснил свое решение тем, что ему предлагают роли стариков, которые редко являются главными персонажами в фильмах.
Среди его наиболее известных работ — фильмы «Альфи», «Игра навылет», «Зулусы», «Ограбление по-итальянски», «Убрать Картера», «Бритва», «Мона Лиза», «Начало» и трилогия о Бэтмене от режиссера Кристофера Нолана.
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«Я уже не раз заявлял, что собираюсь уйти на пенсию. И вот, настало время», — заявил актер.
«90-летние старики редко бывают главными героями. Молодежь всегда в приоритете. Поэтому, пришло время уйти», — добавил он.Майкл Кейн, звезда мирового кинематографа, удостоенный звания Рыцаря Британской империи, является уникальным актером, вместе с Джеком Николсоном он номинировался на премию «Оскар» каждое десятилетие с 1960-х по 2000-е, а также дважды становился лауреатом этой престижной награды.
Среди его наиболее известных работ — фильмы «Альфи», «Игра навылет», «Зулусы», «Ограбление по-итальянски», «Убрать Картера», «Бритва», «Мона Лиза», «Начало» и трилогия о Бэтмене от режиссера Кристофера Нолана.
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Артем Кузьмин