Мария Арбатова раскрыла, что «убило» российские элиты

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«В своё время самодержавие, православие, народность были написаны Уваровым по-французски. И практически в той же позиции мы сегодня оказались, когда почему-то российские элиты думают каким-то англоязычным образом», — высказала своё мнение в беседе с Pravda.Ru Арбатова.
«Из небесного создания, которое звало нас куда-то в надмирные сферы, из человека, в чьих песнях была магия и волшебство, она превратилась в хабалище», – сказал в проекте «Абзаца» «Так сказать» Степанцов.
Ранее пользователи интернета осудили Аллу Пугачеву, после того как она вышла на сцену в Израиле вместе с группой «Машина времени».